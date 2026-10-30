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FMF aprueba fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión

La Federación Mexicana de Futbol creará un fondo para apoyar las finanzas, la infraestructura y la formación de talento de los clubes de la Liga de Expansión, con el objetivo de facilitar su avance hacia la Liga MX

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Aprueban fondo de solidaridad para la Liga de Expansión|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Escrito por: Ariel Velázquez

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó la creación de un fondo de solidaridad para fortalecer a los clubes de la Liga de Expansión, mejorar su infraestructura e impulsar la formación de jugadores mexicanos, informó el organismo este viernes.

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola, señaló que la medida representa el inicio de un proceso para estabilizar las finanzas de la categoría y mejorar la capacidad deportiva, administrativa y comercial de sus equipos.

El fondo busca respaldar inversiones que permitan a los clubes consolidar sus estructuras y avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos para competir en la Liga MX.

FMF y su apoyo a la Liga de Expansión

Entre los objetivos de la iniciativa están reducir las diferencias económicas entre divisiones, mejorar las instalaciones para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados y fortalecer la gestión de los clubes.

La FMF también pretende incentivar a las instituciones que forman talento, con recursos que contribuyan al desarrollo de los futbolistas y a la sostenibilidad de los equipos.

De acuerdo con el organismo, el proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la pirámide del futbol mexicano, que comprende desde el sector amateur hasta la máxima categoría profesional.

La creación del fondo abre una nueva etapa para la Liga de Expansión. Su alcance dependerá de los recursos disponibles y de las reglas que establezca la FMF para asignarlos, así como de los avances que consigan los clubes en sus procesos de desarrollo.

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