FMF recibe multa del INAI por comportamiento de aficionados en 2022

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), ha recibido una multa por parte del INAI. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dio a conocer que hay un proceso legal en curso relacionado a la asistencia a los estadios en los que la Selección Mexicana tuvo actividad durante 2022.

“La FMF informa que ha recibido una notificación respecto a una resolución de multa por parte del INAI, vinculada al proceso de registro de asistencia al estadio, llevado a cabo en partidos de la Selección Nacional de México realizados durante 2022, como parte de las medidas de control de acceso para erradicar el grito discriminatorio.

“Dicha resolución no está relacionada en absoluto con el nuevo proceso de FAN ID a implementarse tanto en partidos de Liga MX como de Selección Nacional de México, próximamente.

“Desde agosto pasado, la FMF, Liga MX y el INAI se reunieron en diferentes ocasiones para trabajar en la implementación del FAN ID y garantizar el derecho a la autodeterminación informativa y la protección de los datos personales de los aficionados. Tras dichas reuniones, el Instituto emitió una opinión técnica con recomendaciones que fueron atendidas para implementar el sistema de identificación en línea”, se lee en un comunicado emitido por la FMF.

FIFA tiene un expediente abierto ante la FMF

Durante el Mundial de Qatar 2022, el comportamiento de la Selección Mexicana dio de qué hablar. Y es que a lo largo de la Fase de Grupos, la FMF fue informada por la Federación Internacional de Futbol Asociación sobre un procedimiento abierto debido a los gritos de los asistentes en los estadios en los que la Selección Azteca tuvo actividad.

El resultado del expediente no se ha dado a concoer, no obstante, no es la primera ocasión en la que la Federación Mexicana de Futbol recibe alguna multa por los gritos homofóbicos en distintos inmuebles.

