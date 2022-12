Ochoa, ilusionado con llegar a su sexto Mundial jugando en la Serie A

Luego de haber disputado el Mundial de Qatar 2022, Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo. El guardameta mexicano va a defender el arco del Salernitana, cuadro de la Serie A que lucha por la permanencia y el exjugador del Club América tiene un objetivo en mente: Llegar al Mundial de 2026.

“Mi ilusión es jugar el próximo Mundial que se juega en México y poder terminar con ese Mundial. A lo largo de mi larga carrera siempre he intentado ser un ejemplo. Independientemente del momento, positivo o negativo, siempre debo ser un atleta profesional, que respete el club para el que juega. Precisamente, por estas características espero competir en mi sexto campeonato del mundo”, dijo Guillermo Ochoa en conferencia de prensa.

“Ponerme la camiseta de la Salernitana es una gran oportunidad para mí, venir a jugar a una de las mejores ligas del mundo era una opción que no podía rechazar. Me gusta mucho el proyecto Salernitana, estoy feliz de estar aquí y poder aportar experiencia dentro y fuera del campo. Quiero ayudar al equipo con mi experiencia para permanecer en la Serie A. El objetivo del equipo es lograr la salvación lo más rápido posible y no sufrir hasta el final”, agrega.

¿Cuándo debuta Guillermo Ochoa en la Serie A?

Sobre su debut en la Serie A, el cual se contempla para el 4 de enero cuando enfrenten al AC Milan en la Fecha 16 del campeonato, el guardameta experimentado se ha mostrado ilusionado con el inicio de una nueva etapa en su carrera.

“Con el Milan será un partido difícil para todos, es un gran equipo con jugadores fuertes y grandes ambiciones. Me parece estimulante empezar el año con un reto así, queremos prepararnos bien para hacer un buen partido en nuestro estadio con nuestra gente. La pasión de la hinchada salernitana es similar a la que se encuentra en Sudamérica o México”.

Por el momento, el Salernitana se ubica en el lugar 12 de la tabla con 17 puntos. El conjunto del guardameta mexicano se encuentra a 10 unidades de distancia de la zona de descenso.

