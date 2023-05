Conoce FOAMSTAR un shooter exclusivo de PlayStation

El 24 de marzo se presentó el PlayStation Showcase 2023 donde grandes títulos hicieron su aparición con tráilers, gameplays entre muchas sorpresas más y Square Enix no fue la excepción, durante la transmisión en directo PlayStation Showcase organizada por Sony Interactive Entertainment, Square Enix Inc. ha anunciado el título de FOAMSTARS, un nuevo shooter en línea de cuatro contra cuatro para PlayStation 5 (PS5) y PlayStation 4 (PS4). En el tráiler de presentación aparecen algunos de los variopintos personajes del juego entablando combates con espuma en los escenarios de combate.

En este juego, la espuma es el recurso más valioso. Se puede usar de muchas formas: Para crear superficies resbaladizas para que los jugadores surfeen por el escenario a gran velocidad; para construir terrenos que ayuden a los jugadores a defenderse de los ataques enemigos o para crear posiciones de ventaja desde las que atacar a los oponentes; y, por último, para enterrar en espuma a los adversarios y ganar la partida.

Te puede interesar: Todos los juegos mostrados durante el PlayStation Showcase 2023

Los desarrolladores aseguran que más adelante se compartirán más detalles sobre FOAMSTARS, así que mantente al tanto y síguenos en todas nuestras cuentas oficiales de Azteca Esports para no perderte ni un detalle.

En el tráiler mostrado podemos ver que la dinámica es muy sencilla dominar más territorio que nuestro contrincante con nuestra espuma de color, lo complicado será ver la manera y estrategia que hagas con tu equipo para poder lograr tu cometido, seguramente notarás el parecido con Splatoon, solo que aquí serán personas y podrás surfear de distintas maneras sobre la espuma.

Te puede interesar: Fecha y gameplay del título de Assassin’s Creed Mirage

¿Quién es Square Enix?

Square Enix, Inc. desarrolla, publica, distribuye y licencia a las marcas de entretenimiento SQUARE ENIX y TAITO y su contenido a través de América como parte del grupo de compañías Square Enix. El grupo de compañías Square Enix tiene un valioso portafolio de propiedades intelectuales incluyendo: FINAL FANTASY, que ha vendido alrededor de 173 millones de unidades a través del mundo; DRAGON QUEST, que ha vendido alrededor de 85 millones de unidades a través del mundo; y el legendario SPACE INVADERS. Square Enix, Inc. está basada en Estados Unidos, filial propiedad en su total de Square Enix Holdings Co., Ltd.