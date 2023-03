Prensa británica pide a Checo Pérez no apoyar a Verstappen

Checo Pérez se quedó con el primer lugar del GP de Arabia Saudita. Quinto en su carrera y único habiendo ganado la Pole Position. La escudería de Red Bull ha hecho el 1-2 en los dos circuitos que ha disputado en la temporada, y todo apunta a que la batalla por el título será más bien interna.

Nuevamente los pilotos de Red Bull protagonizaron un momento que deja ver que la relación podría no ser, necesariamente la mejor, por un lado Max Verstappen no se ha mostrado muy colaborativo con las peticiones del equipo, y Checo Pérez por su parte ha dejado muy en claro que no será el mismo piloto dócil de temporadas atrás.

“Siempre es importante trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo haré”, había declarado el piloto mexicano para Fox Sports.

¿Qué dijo la prensa inglesa de Checo Pérez para esta temporada?

La llegada de Ricciardo a la escudería y el rece que existe entre los dos pilotos estelares hace pensar que la renovación de Checo Pérez con Red Bull es incierta; David Croft, narrador estelar de Fórmula 1 de Sky Sports Inglaterra, dio su punto de vista sobre la situación del tapatío y su coequipero.

“Si no hay señales de que llegue otro acuerdo, ¿qué gana Sergio para ayudar a su compañero de equipo de la manera que le gustaría a Red Bull? Creo que habrá algunos problemas en el futuro”, aseguró el inglés.

Checo Pérez ha contribuido, en gran medida, al protagonismo de Max Verstappen con Red Bull y ha sido servicial para que el neerlandés haya ganado sus dos campeonatos pasados. Algo que no se vio retribuido cuando el tapatío necesitó de la colaboración de su coequipero en el GP de Brasil; y que le habría valido el segundo lugar en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

La siguiente parada será el GP de Australia, Red Bull buscará repetir el 1-2 en el podio y por supuesto quedará la incógnita de ver qué acciones tendrá la escudería respecto a sus dos pilotos. Vernos sí se le dará mayor preferencia a uno o sí bien, serán completamente neutrales.