Fórmula 1: ¿Qué clima habrá en el Gran Premio de Bélgica?

Regresa la Fórmula 1 luego del parón veraniego, y está todo listo para que los autos empiecen a correr el en Gran Premio de Bélgica . Los pilotos llegan con energías renovadas, y el mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez buscará arrebatarle el segundo lugar del campeonato de pilotos a Charles Leclerc, y mantener encendidas sus esperanzas de campeonato mundial.

Qué mejor que intentarlo en una de las carreras más esperadas y tradicionales de la Fórmula 1. El circuito Spa-Francorchamps será sede de una batalla de alto voltaje en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, como de costumbre, esta pista será impredecible. El clima en la sede nunca se ha caracterizado por respetar a los pilotos, y esta ocasión no será la excpeción. No obstante, acudimos a esta cita con la esperanza de que no ocurra lo mismo que el año pasado, cuando después de varias horas de lluvia y la espera para intentar correr de forma segura, finalmente la carrera se dio por terminada con las pocas vueltas que llevaban los pilotos hasta ese momento.

El pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Bélgica 2022

Para este viernes 26 de agosto, día en el que se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres previas al Gran Premio de Bélgica, se espera que haya lluvia continua en el circuito de Spa-Francorchamps, lo que limitará a los pilotos y escuderías, que buscan probar sus nuevas actualizaciónes ejecutadas durante el parón. Para este día hay 75% de probabilidad de lluvia y una temperatura que oscilará entre los 18 y 22 grados Celsius.

La buena noticia es que para el sábado, hasta este momento los pronósticos marcan una probabilidad de lluvia de 20%, por lo que todo indica que en las qualis se podrá correr sin problema alguno.

Para el domingo 28, la probabilidad de lluvia se eleva hasta un 25%, y aunque sigue siendo una cifra prometedora, no se descarta la caída de agua en algún momento de la carrera, dada la naturaleza de la sede.