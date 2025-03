¿Estará Checo Pérez? Fórmula 1 adelanta parrilla de pilotos para la temporada 2026

¡Siempre un paso adelante! Aún no comienza la temporada 2025 pero la Fórmula 1 ya dio a conocer a la parrilla de pilotos que estará presente en el 2026, en donde una de las grandes interrogantes al menos para los aficionados mexicanos es el saber si estará presente el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez , quien salió de la escudería Red Bull Racing a finales del año anterior.

Además, se confirmó de manera oficial que la escudería Cadillac formará parte de la parrilla, lo cual le abre la posibilidad a dos pilotos de interegarse al nuevo equipo norteamericano, y para el cual ya han sonado varios nombres, entre ellos el de Sergio Pérez.

Sergio ‘Checo’ Pérez en la final Rayados vs América de Liga BBVA MX

La lista de pilotos incluidos para la temporada 2026 de la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, la Fórmula 1 dio a conocer la lista de pilotos que hasta el momento están confirmados para la temporada 2026, en donde no hay cambios relevantes y destacan Max Verstappen con Red Bull Racing quien hasta el momento no tiene pareja al menos para ese año, Lewis Hamilton con Ferrari y Lando Norris con McLaren.



Lando Norris - McLaren

Oscar Piastri - McLaren

Max Verstappen - Red Bull Racing

Fernando Alonso - Aston Martin

Lance Stroll - Aston Martin

Oliver Bearman - Haas

Esteban Ocon - Haas

Alex Albon - Williams

Carlos Sainz . Williams

Charles Leclerc - Ferrari

Lewis Hamilton - Ferrari

Pierre Gasly - Alpine

Nico Hulkenberg - Stake F1 Team

Gabriel Bortoleto - Stake F1 Team

De momento, Red Bull Racing aún no tiene uno de los asientos definidos ya que el equipo comandado por Christian Horner esperará a ver el rendimiento de Liam Lawson, además, Mercedes tampoco tiene a nadie en la lista ya que no se sabe si continuará George Russell y por último, Cadillac aún no anuncia a ninguno de sus dos pilotos, escudería en donde se especula que entre “Checo” Pérez.

Our confirmed driver line up for 2026 featuring 22 seats! 🙌#F1 pic.twitter.com/9QlxooaM6E — Formula 1 (@F1) March 7, 2025

¿Estará Checo Pérez en la parrilla de piltos para la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Hasta el momento ni Sergio “Checo” Pérez ni ninguna escudería de la Fórmula 1 ha confirmado el futuro del piloto tapatío, sin embargo, rumores apuntan a que el piloto tapatío podría aterrizar en Cadillac para la temporada 2026, aunque nada de esto es oficial.

