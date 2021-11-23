Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

La Fórmula E lanza su serie, mostrando los secretos de la categoría

La máxima categoría del deporte motor eléctrico, la Fórmula E, ha lanzado 15 episodios documentales, en donde expone lo que se vive dentro de las escuderías.

E-Prix de Londres R13 y R14, Fórmula E
Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

La Fórmula E ha lanzado una nueva serie documental de formato corto, Formula E: Unplugged, todos los episodios pueden verse gratis a través del canal de Formula E en YouTube y en su página de Facebook.

La serie de 15 episodios de 15 minutos cada uno, lleva a los espectadores a través de la Temporada 7 del ABB FIA Formula E World Championship, revelando lo que se necesita para ofrecer automovilismo internacional en el contexto de los desafíos impuestos por la pandemia mundial.

Los espectadores verán como los pilotos, ingenieros, miembros de los equipos y ejecutivos son llevados al límite en la primera temporada de la Formula E operando como un campeonato mundial oficial de automovilismo de la FIA. Desde la apertura de la temporada en Diriyah, Arabia Saudita hasta el clímax en Berlín, pasando por Roma, Valencia, Mónaco, Puebla (México), Nueva York y Londres, las cámaras de Formula E: Unplugged capturan los triunfos y desafíos de la vida en el paddock de la Formula E.

Te puede interesar: La CDMX vuelve a ser sede del espectáculo eléctrico de la Fórmula E

La temporada 7 del ABB FIA Formula E World Championship atrajo audiencias de televisión internacionales récord para las transmisiones de carreras en vivo. Formula E: Unplugged ofrece una nueva perspectiva con contenido original de los garajes y entrevistas a los pilotos, además de la acción de carreras.

La Fórmula E promete una serie sin filtros

Aarti Dabas, Director de Medios en Formula E, dijo:

"Estamos encantados de lanzar Formula E: Unplugged, una nueva ventana al primer automovilismo totalmente eléctrico del mundo.

"Formula E: Unplugged ofrece una mirada honesta y sin filtros detrás de escena en la Formula E durante su primera campaña como Campeonato Mundial de la FIA. Se trata de las personas que componen nuestro deporte, con un foco en sus historias de una temporada única en el automovilismo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP