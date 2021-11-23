La Fórmula E lanza su serie, mostrando los secretos de la categoría

La Fórmula E ha lanzado una nueva serie documental de formato corto, Formula E: Unplugged, todos los episodios pueden verse gratis a través del canal de Formula E en YouTube y en su página de Facebook.

La serie de 15 episodios de 15 minutos cada uno, lleva a los espectadores a través de la Temporada 7 del ABB FIA Formula E World Championship, revelando lo que se necesita para ofrecer automovilismo internacional en el contexto de los desafíos impuestos por la pandemia mundial.

Los espectadores verán como los pilotos, ingenieros, miembros de los equipos y ejecutivos son llevados al límite en la primera temporada de la Formula E operando como un campeonato mundial oficial de automovilismo de la FIA. Desde la apertura de la temporada en Diriyah, Arabia Saudita hasta el clímax en Berlín, pasando por Roma, Valencia, Mónaco, Puebla (México), Nueva York y Londres, las cámaras de Formula E: Unplugged capturan los triunfos y desafíos de la vida en el paddock de la Formula E.

Te puede interesar: La CDMX vuelve a ser sede del espectáculo eléctrico de la Fórmula E

La temporada 7 del ABB FIA Formula E World Championship atrajo audiencias de televisión internacionales récord para las transmisiones de carreras en vivo. Formula E: Unplugged ofrece una nueva perspectiva con contenido original de los garajes y entrevistas a los pilotos, además de la acción de carreras.

La Fórmula E promete una serie sin filtros

Aarti Dabas, Director de Medios en Formula E, dijo:

"Estamos encantados de lanzar Formula E: Unplugged, una nueva ventana al primer automovilismo totalmente eléctrico del mundo.

"Formula E: Unplugged ofrece una mirada honesta y sin filtros detrás de escena en la Formula E durante su primera campaña como Campeonato Mundial de la FIA. Se trata de las personas que componen nuestro deporte, con un foco en sus historias de una temporada única en el automovilismo.