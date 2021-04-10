Horario y dónde ver en vivo Fórmula E-Prix Roma

La Fórmula E está de regreso luego de algunas semanas de ausencia para emocionar a todos los fanáticos de la velocidad con el gran E-Prix de Roma, en competencia que podrás disfrutar completamente en vivo a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este 10 de abril en punto de las 8:50 horas del centro de México.

El esperado evento de Roma presentará varias novedades que harán de esta carrera algo imperdible para cualquier fanático de la velocidad.

El cambio más significativo, por obvias razones, es la introducción de un nuevo diseño del Circuito Cittadino dell’EUR, mismo que se modificó con la mira puesta en la extensión de un margen de rebase que, aseguran, derivará en un espectáculo sin precedentes

El piloto brasileño, Lucas Di Grassi, aseguró: “El nuevo trazado es fantástico; tiene rectas más largas y rápidas y ofrece más oportunidades para adelantar. Estoy seguro de que a los fans les encantará; No puedo esperar para correr ahí”.

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También cabe destacar que el circuito solía tener 19 curvas y constaba de 3 mil 385 kilómetros, cifras que aumentaron con las adecuaciones y lo convirtieron en la segunda pista más extensa de la historia de la Fórmula E, por detrás de la ubicada en Beijing.

En el campeonato por equipos, el orden ha mutado poco en comparación con el cierre de la campaña 2019-2020 y es casi congruente con el desempeño individual mostrado arriba. La pequeña diferencia es que Jaguar lidera y los ‘Flechas Plateadas’ acechan. La única escudería que no ha sumado unidades este curso es BMW | Andretti Motorsport, que marcha en la duodécima posición.

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Horario y dónde ver en vivo el Roma e-Prix

Recuerda que el e-prix de Roma podrás disfrutarlo completamente EN VIVO a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 8:50 horas del centro de México.

