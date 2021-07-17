La Fórmula E ya prepara su regreso a la Ciudad de México

México se ha fortalecido como uno de los clásicos de la Fórmula E desde los inicios del campeonato de monoplazas eléctricos, continuando presente aún este año pese a la pandemia con una exitosa visita a Puebla en junio pasado.

El cambio de escenario se debió a que el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México se encontraba afectado a tareas sanitarias, pero ese ya no será el caso, cuando el 12 de febrero la Fórmula E regrese a “su casa” mexicana.

El nuevo calendario desata euforia en el interior de la Fórmula E

Álvaro Buenaventura, quien se desempeña como director de la Fórmula E para América Latina, se refirió en la reciente visita de la serie a Nueva York sobre el regreso al emblemático Hermanos Rodríguez, que fue anunciado días atrás con el calendario para la Temporada 8.

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“Estamos encantados con el nuevo calendario. La gran noticia es que volvemos a México, como siempre es una de las carreras favoritas de la Fórmula E. Y qué mejor que volver a la normalidad y hacerlo en el Foro Sol en la Ciudad de México con esas 40 mil personas que podemos meter”, dijo.

Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York|Fórmula E

“Así que estamos muy contentos, ya estamos casi organizando la carrera de febrero. El Hermanos Rodríguez es el lugar perfecto para una vuelta a la normalidad y hacer el E-Village, ese festival que hacemos de tecnología, música, de gaming. Es una muy buena noticia”, agregó.

Los nuevos destinos de la Fórmula E

El calendario de la Fórmula E también planea visitas a Vancouver, Ciudad del Cabo y Seúl, nuevos destinos para la categoría.

“Son incorporaciones muy importantes, ciudades que son famosas por ser muy pro con temas de sustentabilidad, son ciudades muy 'cool'”, dijo Buenaventura al respecto.

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La Temporada 8 de la Fórmula E comenzará el 28 y 29 de enero con dos carreras en Ad Diriyah, Arabia Saudita, antes de emprender su viaje a la Ciudad de México.

