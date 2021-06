Puebla se electrificó. Revive lo mejor del E-Prix de Puebla

WE WON THE MEXICO 🇲🇽 EPRIX



THANKS @AUDISPORT AND THE WHOLE TEAM



TÃO BOM ESCUTAR NOSSO HINO NACIONAL 🇧🇷



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/c9U30KxAop