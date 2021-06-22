Puebla se electrificó. Revive lo mejor del E-Prix de Puebla

La R8 y R9 de la temporada 2021 de la Fórmula E se llevó a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla. En el e-Prix de México, Lucas Di Grassi y Edoardo Mortara fueron los ganadores de la primera y segunda carrera, respectivamente. Al recinto acudieron 10 mil personas por cada día para presenciar el evento automovilístico.

E-Prix de Puebla R9, Formula E | RESUMEN COMPLETO

Lucas Di Grassi: el conquistador del e-Prix de México

El piloto llegó a la ciudad del centro del país como el máximo ganador de los circuitos corridos en México: el brasileño de la escudería Audi Sport ABT Schaeffler se coronó en la temporada 2016-2017 y dos años más tarde en la 2018-2019. Nuevamente lo hizo en Puebla cuando se corrió la octava fecha del campeonato; superó René Rast, coequipero de Di Grassi que finalizó en segundo lugar, y Edoardo Mortara, conductor de ROKiT Venturi Racing.

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WE WON THE MEXICO 🇲🇽 EPRIX



THANKS @AUDISPORT AND THE WHOLE TEAM



TÃO BOM ESCUTAR NOSSO HINO NACIONAL 🇧🇷



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/c9U30KxAop — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) June 19, 2021

Edoardo Mortara: segunda victoria en la Fórmula E

El piloto suizo de ROKiT Venturi Racing terminó en primer lugar de la novena fecha del campeonato 2021 de la categoría; finalizó antes que Nick Cassidy, segundo lugar de la escudería ENVISION Virgin Racing, y Oliver Rowland, tercero del circuito del equipo Nissan e.dams.

La electrificación de Nissan se vivió en las pistas con el Nissan Gen2, el monoplaza de la marca nipona capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos, y en las calles de todo México con el 100% eléctrico Nissan LEAF y el recién anunciado SUV totalmente eléctrico de la marca japonesa, Nissan Ariya.

La única victoria de Edoardo Mortara en la Fórmula E había sido en el e-Prix de Hong Kong de la temporada 2018-2019.

El autódromo abrió sus puertas para los dos días del evento al 30% de su capacidad. Un total de 10 mil personas pudieron ingresar al recinto para vivir la octava y novena fecha de la temporada 2021; sin embargo, no hubo venta de boletos al público.

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Las siguientes carreras de la Fórmula E

A la temporada 2021 de la categoría le restan seis días de competencia en tres sedes distintas: Nueva York albergará la décima y onceava fecha; el circuito callejero de Londres recibirá la doceava y decimotercera; finalmente, en Berlín se correrá la decimocuarta y decimoquinta fecha para cerrar la temporada 2021. Aquí se podrá ver mucho más del poder de la electrificación del equipo Nissan e.dams y Nissan Intelligent Mobility.

