Los pilotos de la Fórmula E presagian un fin de semana desafiante

Luego de su paso por Puebla y Nueva York, el campeonato de monoplazas 100% eléctricos regresa a Europa para competir en un nuevo circuito construido alrededor y dentro del ExCel Centre, un centro de exposiciones de la capital británica.

“Llegar a mi carrera de casa como piloto británico en un equipo británico, Jaguar no ha corrido en el país en 17 años, siendo yo el líder del campeonato es un honor, un privilegio. Es algo que debería disfrutar. Va a ser una lucha muy dura este fin de semana pero estamos listos para el desafío”, comenzó Bird, quien lidera el torneo con 81 puntos, cinco más que Antonio Félix da Costa y Robin Frijns.

Habrá reducción de energía en Londres

Bird se refirió además a la reducción de energía que tendrán los coches este fin de semana –de 52kW a 48kW- para que los pilotos y equipos deban trabajar en la gestión de las baterías, algo que de lo contrario no hubiera ocurrido debido a las características de la pista en Londres.

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“Han reducido la cantidad de energía que tiene todo el mundo para hacer la carrera un poco más interesante. De lo contrario habría falta de adelantamientos”, explicó el británico.

Londres, con un clima impredecible

La posibilidad de la lluvia es un condimento que puede estar presente tanto sábado como domingo, pero para Frijns la naturaleza del circuito, con una parte interna y otra externa, de por sí representa un reto importante y advierte que la clasificación será clave.

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“Creo que ya es desafiante solamente si observas la pista. Dentro se ve con mucha adherencia. Afuera es como una pista normal de Fórmula E (con menos adherencia). El pronóstico dice que lloverá, así que será mitad mojado y mitad seco ya que la mitad de la pista está cubierta. Va a ser un fin de semana difícil sin dudas. La clasificación jugará un gran papel aquí ya que adelantar es muy difícil. Y tenemos los dos coches en el Grupo 1, así que no creo que vaya a ser fácil pero veremos cómo va en la clasificación”, comentó el piloto del Envision Virgin Racing.

Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York|Fórmula E

Mercedes, con la obligación de mejorar

El Mercedes-EQ Formula E Team, por su parte, llega a Londres con la necesidad de un buen resultado luego de una seguidilla de carreras muy complicadas. Al respecto se refirió Nyck de Vries, uno de los pilotos del equipo.

Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York|Fórmula E

“Sinceramente afrontamos cada fin de semana de la misma manera. El objetivo es el mismo, obviamente estamos aquí para sacar la mayor cantidad de puntos y lograr el mejor resultado posible”, dijo el holandés.

“Siempre vamos a cada fin de semana lo mejor preparados posible, así que nuestro enfoque no es diferente a cualquier otro evento. Ciertamente será diferente con una pista indoor y outdoor, posibilidad de lluvia, curvas apretadas. Va a ser emocionante pero nuestro enfoque no será diferente”.

Maximilian Gunther, motivado por su reciente triunfo

Maximilian Gunther, del BMW i Andretti, espera aprovechar la alegría que significó para él y para el equipo la victoria obtenida en la primera carrera de Nueva York hace dos semanas.

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“La victoria en Nueva York fue un gran impulso para todo el equipo y eso siempre es bueno. Pero sabemos que arrancamos de cero aquí en Londres y lo mismo en Berlín. Todo está súper apretado esta temporada en la Fórmula E, más que nunca, la competencia es muy grande y sabemos que necesitamos enfocarnos en nuestro trabajo, hacerlo muy bien y estoy con muchas ganas de correr aquí en Londres”, dijo el alemán.

Horario y dónde ver el E-Prix de Londres

E-Prix de Londres R12 y R13

Fecha y horario: Sábado 24 de julio, 8:50 AM; Domingo 25 de julio, 7:50 AM

Dónde ver: Por aztecadeportes.com y nuestra App Oficial