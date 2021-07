La Fórmula E ha sorteado con éxito todas las complicaciones que la pandemia por el Covid 19 ha traído a la mayoría de los deportes. El calendario de la máxima competencia eléctrica del deporte motor ha sido respetado dentro de las posibilidades de cada país, y es momento de viajar a Londres, una sede que verá el regreso de esta competencia por primera vez desde la campaña 2015-2016.

Antes de viajar a Berlín, la cita es en el Reino Unido, en donde comenzarán a perfilarse los pilotos con posibilidades de alzarse con el título de la competencia que ha estrenado en esta misma temporada su calidad de “Campeonato Mundial”.

Sam Bird asume el liderato

La justa ha sido sumamente reñida con nueve ganadores distintos en once carreras. Sin embargo, Sam Bird se despegó un poco tras la carrera en Nueva York.

El piloto de Jaguar Racing, logró su primera pole de la temporada en el circuito urbano de Red Hook, en Brooklyn, y luego dominó las acciones durante la competencia, que fue la 11° en la Temporada 7 de la Fórmula E.

Bird había ganado la segunda carrera en Ad Diriyah en el inicio del certamen en febrero pasado y luego había sido segundo en la primera competencia de Roma, pero en las siguientes siete carreras no había vuelto a terminar en el podio.

Nos esperan más emociones en Londres, en un circuito nuevo para los pilotos, pues ha sufrido algunas modificaciones desde la última vez que se utilizó, además de que la parrilla está conformada en su mayoría por otros contendientes.

Horario y dónde ver el E-Prix de Londres

No te pierdas las dos rondas del E-Prix de Londres, (12 y 13 de la temporada), este fin de semana. Sábado 24 (8:50 AM) y domingo 25 de julio (7:50 AM), a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

La mejor transmisión con los mejores expertos del deporte motor.