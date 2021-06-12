¿Por qué la Fórmula E es tan impredecible y competitiva?

Si hay algo que distingue el Campeonato Mundial de Fórmula E, es lo sorpresivo que puede llegar a ser. En esta competencia de autos eléctricos es prácticamente imposible predecir quién va a ganar una carrera.

Con seis ganadores de carreras diferentes hasta ahora en la temporada 7, se confirma la competitividad de este certamen en curso, que llega a México en su etapa más emocionante.

Pero, ¿Qué es lo que hace a este campeonato tan imprevisible?

Los autos

Los autos Gen2 de la Fórmula E están construidos acorde a un minucioso conjunto de regulaciones que determinan lo que los equipos pueden modificar y llegar a hacer.

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El objetivo de esto es mantener el nivel de competencia lo más cerrado posible, al mismo tiempo que se ofrece la posibilidad de que una ingeniería brillante marque la diferencia.

Los conductores

Los autos de Fórmula E son muy complicados de conducir y requieren una habilidad y sabiduría de alto nivel para poder competir con ellos. Es por ello que en las pistas de este certamen hay expilotos de Fórmula 1, ganadores de Le Mans, campeones del mundo de resistencia de la FIA y todo tipo de especialistas.

La Fórmula E presume en su emparrillado una de las listas de pilotos más competitiva del automovilismo.

Especialmente diseñada para competir

Con tanto talento y experiencia en la parrilla junto con los autos igualmente competitivos, no es sencillo llegar como primer lugar en un E-Prix. Hay muchos factores alrededor de una victoria. Si un conductor se equivoca, es prácticamente seguro que perderá su posición.

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Esto ocurre gracias al diseño del automóvil. Las alas, la carrocería y otros elementos dan como resultado que el automóvil que va detrás no está conduciendo hacia una corriente de aire turbulento sucio que reduciría el agarre aerodinámico y sobrecalentaría los neumáticos.

Esto significa que los autos tienen la posibilidad de correr muy cerca unos de otros.

Circuitos callejeros

Los circuitos urbanos de la Fórmula E continúan como un condimento adicional de la imprevisibilidad. Los circuitos estrechos de calles de la ciudad hacen que exista cabida para los errores, pues estos son severamente castigados.

Formato de carrera

El formato de carrera de un día también juega un papel importante, ya que mantiene las carreras competitivas y permite que los pilotos tengan la oportunidad de ganar.

También puede llegar a pasar que las condiciones climáticas se conviertan en una variable cada vez más poderosa, como vimos en Valencia con algunos pilotos beneficiándose de una pista seca y otros luchando gracias a la lluvia.

Horario y dónde ver el E-Prix de Puebla

Cuándo: 19 y 20 de junio

Hora: 4PM

Dónde ver: A más, aztecadeportes.com y App de TV Azteca Deportes.