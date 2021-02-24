Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Eléctrico vs híbridos: Las diferencias entre Fórmula E y Fórmula 1

Son las 2 categorías de monoplazas con más poder en el mundo y seguidores, pero son diametralmente opuestas, desde el principio básico de electricidad contra gasolina.

Diferencias entre Fórmula E y Fórmula 1

Escrito por: RAUL PATINO OLIVARES

Son las 2 categorías de monoplazas con más poder en el mundo y seguidores, pero son diametralmente opuestas, desde el principio básico de electricidad contra gasolina.

El GEN 2 de la Fórmula E es muy diferente a un Fórmula 1. La primera diferencia es estética, el diseño futurista del GEN 2 se distingue del F-1 que utiliza parámetros estéticos menos agresivos año trás año.

El GEN 2 es totalmente eléctrico, absolutamente toda la potencia que hace funcionar a este monoplaza es limpia. Los F-1 son híbridos, su motor principal es a gasolina y cuentan con un eléctrico más pequeño que provee de poder por cierto tiempo y en ciertas circunstacias muy específicas.

Los presupuestos que cada equipo tiene para invertir son contrastantes, en la Fórmula E todos los autos son iguales en pos de una competencia donde el talento haga la mayor diferencia, Jaguar gastó al rededor de 12 millones de euros en toda la temporada, en la Fórmula 1 el dinero dicta en gran medida a los vencedores Ferrari supera gastos de 400 millones, Mercedes y Red Bull están por las mismas cifras, el equipo que menos gasta es Racing Point y superan los 100 millones de euros.

Los vehículos de la Fórmula 1 son hechos por fibra de carbono. Por su parte, los bólidos de la categoría "E" usan un chasis de aluminio.
El GEN 2 y su motor eléctrico son capaces de alcanzar los 280 km/hr 2.8 segundos F-1 hasta 380 km/hr y acelerar de 0 a 100 en 2.5 segs.

Sedes y fechas de Fórmula 1 y Fórmula E

La Fórmula E se caracteriza por correr practicamente todos sus E-Prix en circuitos callejeros en las ciudades mas cosmopolitas del planeta. La Fórmula 1 utiliza circuitos preestablecidos en casi todas las fechas de su temporada.

En la F1 los Grandes Premios se disputan viernes, sábado y domingo y su duración va de 80 a 120 minutos. En la Fórmula E solo hay un día para las competencias y generalmente es el sábado. En un día se realizan dos prácticas, la etapa de clasificación y el ePrix, que tiene menos de una hora de duración.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP