Fortnite Capítulo 6 Temporada 4: Shock Explosivo

¡La isla de Fortnite nunca había estado tan infestada! Con el estreno de Fortnite Battle Royale Capítulo 6 Temporada 4: Shock Explosivo, Epic Games pone a los jugadores frente a una invasión masiva de insectos que amenaza con apoderarse de todo.

Los integrantes de la R.X.O. (Rangers eXterminadores de Onimorfos) son la última esperanza para eliminar a esta plaga, usando armas tecnológicas y vehículos listos para el combate. Entre las zonas más peligrosas está La Colmena, epicentro de la actividad insectoide, y las Ruinas de Rangers, un laboratorio abandonado repleto de botín de alto nivel.

Los enemigos van desde Voladores y Bombarderos hasta las temibles Reinas excavadoras, cada uno con habilidades únicas. Subir de rango permite desbloquear armamento exótico como el Explotabichos y volar en el Choppa Cabeza de Martillo, además de la esperada Blade Blaster de los Power Rangers, disponible más adelante en la temporada.

Las bendiciones como la de puntería ágil o pronóstico de tormenta se pueden encontrar en cofres, sacos de enjambre y cápsulas de suministro. Derrotar a las Reinas insecto otorga armas míticas y medallones exclusivos.

El Pase de Batalla Shock Explosivo incluye recompensas gratuitas y premium, desbloqueando de inicio al Spartan de la UNSC y, al progresar, al Ranger Verde. El 16 de septiembre llegará el atuendo robótico Dinozord. Además, el Mighty Morphin Bundle traerá a los Rangers Rojo, Negro, Rosa, Amarillo y Azul.

Fuera del Battle Royale, Blitz Royale recibirá actualizaciones semanales con nuevos puntos de interés, armas y medallones, mientras que Fortnite OG Capítulo 1 Temporada 5 promete sorpresas.