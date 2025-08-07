Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento oficial de Rainbow Six Mobile en América Latina, ofreciendo a los fans del género táctico una experiencia intensa y optimizada para dispositivos móviles con iOS y Android. Esta nueva versión gratuita lleva el ADN de Rainbow Six Siege a tu bolsillo, con partidas PvP 5v5, acción estratégica y ahora, contenido exclusivo para su primera gran temporada.

La Operación Scorched Jungle marca el inicio del ciclo de temporadas, con actualizaciones cada dos meses. Entre las principales novedades destaca Capitão, el agente brasileño que regresa con su emblemático lanzador de flechas, ideal para realizar ataques rápidos y asfixiar defensas enemigas.