Jugador diagnosticado con cáncer firma con los Saints de Nueva Orleans

Foster Moreau, ala cerrada que en marzo pasado fue diagnosticado con el cáncer linfoma de Hodgkin, firmó este miércoles un contrato por tres años a cambio de 12 millones de dólares para jugar con los New Orleans Saints, a pesar de que el jugador había anunciado su retiro del futbol americano el 23 de marzo pasado.

Ritual NFL El Resumen: Análisis del triunfo de los Chiefs, Super Bowl LVII

“A través de un proceso, algo así como milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del fútbol americano”, informó Moreau en aquel momento.

Sin embargo, este miércoles el surgido en los LSU Tigres del futbol colegial, señaló que los médicos le informaron que su enfermedad podría eliminarse en los próximos meses, lo que permitió a los Saints confiar en que el jugador estará listo y al cien por ciento para cuando empiece la temporada 2023 en septiembre próximo.

Te puede interesar: Henry Ruggs se declara culpable por causar la muerte de una mujer

¿Qué es el linforma de Hodgkin?

El linfoma de Hodgkin es un cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos que crecen sin control y causan ganglios linfáticos inflamados. A medida que el cáncer se extiende limita la capacidad del cuerpo para combatir la infección.

Moreau, de 26 años, descubrió su enfermedad durante un examen físico de rutina que le permitiría cambiar de su anterior equipo, los Raiders de Las Vegas, a los Saints.

Te puede interesar: La NFL anuncia cinco partidos que se jugarán en Europa

El nacido en Nueva Orleans fue elegido en la cuarta ronda del Draft 2019 por los Raiders y jugó cuatro temporadas en Las Vegas en las que completó 91 recepciones para 1.107 yardas y 12 anotaciones.

En la campaña 2022 el ala cerrada obtuvo los mejores números de su carrera con 33 recepciones y 240 yardas, estadísticas que llamaron la atención de New Orleans.