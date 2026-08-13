No lo creerás: así se vería Gilberto Mora si fuera a clases presenciales a la Universidad Anáhuac, según la IA

Gilberto Mora dio un paso importante pensando en su desarrollo personal y, además de ser futbolista profesional jugando para Xolos de Tijuana, pasará a ser estudiante universitario. Luego de haber culminado con los estudios de preparatoria, el joven talento de la Selección Mexicana continuará con su formación académica en la Universidad Anáhuac.

Mediante sus redes sociales, la institución anunció que Gilberto Mora se incorporó a uno de sus programas en línea, modalidad que le permitirá combinar sus compromisos deportivos con sus estudios profesionales. Por este motivo, recurrimos a la inteligencia artificial para conocer cómo se vería el mediocampista mexicano si acudiera a la Universidad Anáhuac de forma presencial.

Así luciría Gilberto Mora si asistiera a clases presenciales de su universidad

Gilberto Mora en la Universidad Anáhuac|Imagen realizada con inteligencia artificial

Aunque cursará la Licenciatura en Administración de Empresas en línea, una recreación realizada con inteligencia artificial muestra cómo luciría Gilberto Mora si asistiera presencialmente a la Universidad Anáhuac Mérida. En la imagen aparece recorriendo las instalaciones con la chamarra naranja y negra utilizada durante su presentación oficial.

TE PUEDE INTERESAR:



La modalidad virtual le permitirá continuar con su formación académica sin descuidar sus compromisos con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana. Además, podrá mantener sus estudios ante una eventual salida al futbol europeo.

Universidad Anáhuac anuncia a Gilberto Mora como su estudiante

En sus redes sociales, la institución educativa presumió tener al seleccionado mexicano como uno de sus estudiantes de forma remota.

"Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella. Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro", se lee en el comunicado de la Universidad Anáhuac.