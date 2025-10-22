¡Es hermoso! Así luce el jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana, a través de la marca que la viste, ha comenzado a revelar detalles en torno a la playera que utilizará para el Campeonato Mundial 2026. Uno de los últimos spoilers guarda relación con el jersey de visitante, el cual se ha convertido en uno de los más bonitos según usuarios en redes.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Fue a través de plataformas digitales que comenzaron a aparecer distintas imágenes de lo que sería el jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Vale mencionar que oficialmente no se ha confirmado la casaca, aunque este anuncio se podría hacer en las próximas semanas o meses.

FOTO: ¿Cómo luce el jersey de visitante de la Selección Mexicana?

De acuerdo con información del portal Footy Headlines, la Selección Mexicana estrenará su jersey de visitante en la próxima Copa del Mundo, el cual destaca por tener un color blanco como base, mismo que ha sido históricamente uno de los más utilizados por el combinado tricolor en distintos torneos a nivel internacional.

Te puede interesar: GP de México: ¿Cuáles son los objetivos prohibidos para ingresar al Autródromo Hermanos Rodríguez?

Te puede interesar: Serie Mundial; ¿qué escuadras ganaron títulos consecutivos en la historia de la MLB?

🚨🇲🇽 NEW: A DETAILED LOOK AT MEXICO’S AWAY JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP! 🤩



Reportedly set to be launched in March. 👕🏆



Via @Footy_Headlines pic.twitter.com/5lFPNyS3zY — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 20, 2025

Después de que la playera de local no lograra convencer a la mayoría de los fanáticos, todo parece indicar que el jersey de visitante sí tiene el visto bueno de estos, pues además de contar con el blanco como base tiene detalles en verde y rojo que recuerdan los colores de la bandera tricolor.

Además, se vislumbran sutiles patrones geométricos en la casaca a través de un estampado prehispánico, hecho similar a lo que ocurrió con la primera indumentaria. De igual modo, cuenta con un cuello en “V” y se complementa con el antiguo logo de la marca patrocinadora, lo cual le da un toque de nostalgia más importante.

🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO’S AWAY JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED! 🤯



The jersey is predominantly white, with dark green and red accents; the full kit will also include dark green shorts and socks. 🏆👕



Via @CesarPatricio_ pic.twitter.com/vKkvMLbz5B — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2025

Mundial 2026: ¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

A la Selección Mexicana le restan dos partidos más por disputar antes de que termine el año, mismos que corresponden a la última Fecha FIFA del 2025. El primero de ellos será el sábado 15 de noviembre ante el combinado de Uruguay en el TSM, mientras que el último será tres días después cuando enfrente a Paraguay en San Antonio, Texas.