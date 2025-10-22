Serie Mundial: Los Dodgers y las escuadras que ganaron títulos consecutivos en la MLB

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del mejor momento para los amantes del béisbol a nivel internacional. La Serie Mundial de la temporada 2025 de la MLB finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás a las escuadras que, como Los Dodgers, ganaron títulos consecutivos en la historia.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Los Ángeles Dodgers son uno de los equipos más representativos que la MLB tiene en su historia, motivo por el cual cuentan con millones de seguidores alrededor del mundo. Los finalistas de la Serie Mundial actual buscarán, entonces, dar un nuevo golpe de autoridad tal y como ocurrió hace un año, en la temporada 2024.

¿Qué escuadras, como Los Dodgers, han ganado títulos consecutivos en la MLB?

Los Yankees de Nueva York son la escuadra que más ha logrado esta hazaña en su historia con un total de seis veces, siendo estas las siguientes: 1927 y 1928: 1936, 1937, 1938 y 1939; 1949, 1950, 1951, 1952 y 1953; 1961 y 1962; 1977 y 1978 y, finalmente, la última de estas, la cual se dio en 1998, 1999 y el 2000.

Los Philadelphia Athletics lo lograron en dos ocasiones, siendo estos los años 1929 y 1930, así como 1910 y 1911. A partir de aquí, las escuadras mencionadas solo han repetido una vez este hecho, algo que los Dodgers buscarán igualar en la próxima Serie Mundial que disputarán ante los Toronto Blue Jays.

Los Chicago Cubs lograron este hecho en los años 1907 y 1908, mientras que los Red Sox de Boston lo hicieron en 1915 y 1916. Los Gigantes de Nueva York volvieron a la carga en la temporada 1921 y 1922 de la misma forma que los Cincinnati Red en 1975 y 1976. Los Athletics lo lograron en 1972, 1973 y 1974 para cerrar precisamente con los Blue Jays, los cuales fueron campeones consecutivos en 1992 y 1993.

¿Cuándo y dónde será el primer juego de la Serie Mundial 2025?

El primer juego de la Serie Mundial 2025 está más cerca que nunca, pues este se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre en la casa de los Blue Jays de Toronto en punto de las 18:00 horas, tiempo centro del país. Los Dodgers parten como favoritos no solo por ser los actuales campeones, sino también por haber derrotado sin problemas en el juego del campeonato de la Liga Nacional a Milwaukee.