FOTOS: El ‘penoso’ mosaico con el que Tigres promocionó Black Adam

El Apertura 2022 está llegando a su fin y uno de los equipos que ‘está quedando a deber’ son los Tigres de Miguel Herrera, pues no sólo perdieron su último encuentro en contra del León, sino que querían promocionar la película de Black Adam con un mosaico, pero no les salió.

Al torneo solo le restan 3 jornadas más para que lleguemos a la Fase Final, dónde los Tigres siguen batallando entre el Repechaje y la Liguilla directa, pues por los puntos que tienen y la posición en que se encuentran, podrían jugar cualquiera.

El ‘penoso’mosaico de los Tigres promocionando Black Adam

Este fin de semana los Tigres recibieron en el Volcán al León, duelo que fue parejo y entretenido, pero el ingrediente especial que tenía era que Black Adam, nueva película de DC, iba a ‘estar presente’ en el inmueble a través de las pantallas, camisetas y un mosaico, pero esto pasó.

Desde toda la semana Tigres anunció a través de sus redes sociales esta ‘colaboración’ junto a Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, y DC para promocionar Black Adam, dónde incluso compartieron una foto previo al dueño de cómo luciría el mosaico, pero para su desgracia la afición no lo hizo del todo bien.

Cómo se aprecia en las postales, este mosaico, que apareció al medio tiempo del encuentro ante León, no tiene mucho sentido, pues realmente no se entiende y el texto está totalmente ‘deforme’, por lo que las burlas no se hicieron esperar en redes sociales.

La afición de Tigres, y otros equipos de la Liga BBVA MX, no dejaron pasar esta oportunidad para burlarse ‘de lo mal que lo hicieron’, asegurando que ‘sólo tenían una tarea y la hicieron mal’, por lo que están seguros que los superhéroes de DC no volverán a contactarlos para algún tipo de promoción.

Tigres de momento se ubica en la quinta posición del Apertura 2022 luego de 14 jornadas con un total de 24 puntos, 2 por debajo de Santos que ocupa el último lugar de Liguilla directa. Sus próximos rivales para definir su futuro son las Chivas, Puebla y Atlético San Luis.

