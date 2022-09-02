FOTOS: Captan a Gignac usando el nuevo jersey de la Selección Mexicana

El jersey de visitante de la Selección Mexicana sigue generando gran eco entre aficionados y futbolistas, pues parece que todos quieren adquirirlo. El caso más reciente se presentó con André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, quien fue captado ‘presumiéndolo’ y se llevó los aplausos.

Este nuevo jersey ya fue utilizado por el conjunto azteca, en su partido amistoso ante el combinado de Paraguay, donde cayeron por la mínima, pero se notó un buen desempeño colectivo. La falta de gol por parte del cuadro del Tata Martino sigue preocupando.

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Gignac presume su nuevo jersey de la Selección Mexicana

A través de redes sociales se hicieron virales un par de fotos donde se puede ver al jugador de los Tigres portando el nuevo jersey de la Selección Mexicana, el cual salió a la luz hace unos días y que el francés no tardó en comprar.

Pese a que no hay mucho contexto de las postales, se presume que el francés fue fotografiado en el vestidor de los Tigres, ya que detrás de él se ve a su compañero Guido Pizarro. Pero lo que destaca es que la camiseta blanca con rojo de México está en todos lados.

¡GIGNAC HERMANO YA ERES MEXICANO! 🇲🇽🔥



El francés posando con el nuevo jersey de visita de la Selección Mexicana. El mejor jugador en la historia de Tigres apoyará al Tri en Qatar 2022 💪💪💪 pic.twitter.com/XVYsmeYwyj — BetsInplays ⚪️ (@BetsInplays) September 2, 2022

Tras hacerse virales, la afición mexicana consideró que Gignac ‘es mucho más mexicano’ que otros futbolistas aztecas, pidiéndole que se una a la Selección Mexicana, pese a que por reglamento de la FIFA eso ya no es posible, pues jugó con Francia partidos oficiales.

“Gignac, hermano, tú sí eres mexicano”, “qué orgullo que uno de los mejores jugadores de la Liga MX porte con tanto orgullo la camiseta de la selección”, “mejor Gignac siente la camiseta que otros en nuestro país”, “ojalá nunca hubieras jugado con Francia y estuvieras con nosotros”, se lee en redes sociales.

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Hay que destacar que desde hace semanas Gignac se ha mostrado en redes sociales con el jersey de México y apoyando al equipo, por lo que se nota que tiene gran ‘amor’ por nuestro país.

