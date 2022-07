FOTOS: Los equipos que ya presentaron su jersey para Qatar 2022

Faltan unos meses para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y algunas selecciones nacionales ya han presentado su jersey oficial para la justa, parte del atractivo que tiene esta fiesta del futbol.

Mientras nos vayamos acercando a la fecha, los equipos restantes presentarán sus uniformes oficiales para encarar este torneo, pues como sabemos la venta de camisetas es parte fundamental para algunas selecciones y vaya que hay diseños muy atractivos.

Te recomendamos: En África investigan juegos por el ascenso que acabaron ¡95-0 y 91-1!

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La fecha pactada para que dé inicio el torneo más importante a nivel de selcciones, es el próximo 21 de noviembre del presente año, donde es interesante conocer que Qatar no abrirá su mundial, supustamente por el horario en que se transmitirá en el mundo.

Te podría interesar: “No tenemos equipo para ganarle a México"; Polaco revienta a su selección

El juego inaugural será el Senegal vs Países Bajos, que pinta para ser muy atractivo; le sigue Inglaterra vs Irán, Qatar vs Ecuador y el día cerrará con el choque entre Estados Unidos vs Gales.