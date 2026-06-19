Fracasó en el Real Madrid y hoy le pidió por favor a sus rivales que dejen de hacerle goles en el Mundial 2026

Hay algunas personas que brillan en mundiales, como Lionel Messi y su hat-trick que lo colocó como máximo goleador histórico de las copas del mundo. Otros, en cambio, son perseguidos por un karma donde no pueden brillar por distintos motivos, tanto en el caso de jugadores como de entrenadores. Ese es el caso de Julen Lopetegui, hoy dirigiendo a Qatar en el Mundial.

El entrenador que fracasó en el Real Madrid no es noticia por un éxito mundialista, sino por el peor rendimiento de un equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Resulta que su Qatar perdió 6-0 con Canadá y él fue protagonista al pedir por favor a sus rivales que dejen de marcarle goles. De hecho, se habla de que hubo un fuerte enojo contra Jesse Marsch, el DT local.

La tensión en Canadá - Qatar provocada por Lopetegui

Al no hacer caso y seguir marcando goles, trascendieron distintas imágenes sobre el final del partido, donde Lopetegui saluda a Marsch pero le reclama con mucho enojo por no haber “bajado el ritmo” siendo que ya era una goleada y que Qatar estaba con dos jugadores menos por las dos expulsiones. El entrenador del equipo local se lo sacó de encima.

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Tras esta situación, se vio una fuerte trifulca al lado de la línea lateral del campo de juego entre las dos delegaciones. Afortunadamente no pasó a mayores. Algunos fanáticos respondieron que lo hecho por Marsch es lo correcto porque la diferencia de gol también es importante en los mundiales. Además, un jugador de Qatar quebró de forma escalofriante a un canadiense.

Imagen, Reuters

El karma persigue a Julen Lopetegui en los Mundiales

Julen Lopetegui necesita casi un milagro para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Qatar. El karma en mundiales lo persigue, pues en Rusia 2018 iba a dirigir a España pero la Federación lo despidió al enterarse que tenía un contrato ya firmado con el Real Madrid. Además, su paso en el “Merengue” fue fugaz por sus pésimos resultados.

Lopetegui enfadado por perder 6-0 con dos jugadores menos. Cómo vas a pedir compasión en un Mundial? pic.twitter.com/fYIhZ0Drel — Fútbol Champagne (@FurboChampagnee) June 19, 2026

El calendario de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™