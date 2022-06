Francia es eliminada de la Nations League tras perder ante Croacia

Una de las grandes sorpresas en la UEFA Nations League se dio este lunes 13 de junio en el Stade de France. La selección de Francia no podrá defender su título, tras quedar eliminada de las semifinales del Final Four, luego de caer 0-1 ante Croacia con un solitario gol de penal de Luka Modric al minuto 5 del encuentro.

Con una selección alternativa, pero que contó con algunas de sus estrellas como Karim Benzema y Kylian Mbappé, Les Blues no pudieron ante una selección croata que encaminó la victoria desde muy temprano con un solitario tanto del eterno capitán.

La ineficiencia en el ataque francés cobró factura y no pudieron ni siquiera igualar el marcador. Tal y como sucedió contra Austria, Mbappé fue suplente y el técnico Didier Deschamps tuvo que echar mano de él cuando las cosas no se veían claras. También entró Tchouaméni, pero ni el reciente fichaje del Real Madrid, ni el que los mandó a volar pudieron hacer salgo para revertir el resultado.

Grizemann también ingresó de cambio, pero la conexión con “Donatello” y Benzema no hizo efecto y no lograron generar una sola oportunidad de peligro hasta la recta final. Sin embargo, el tiempo se agotó y los franceses no pudieron rescatar el empate.

A falta de dos jornadas por disputarse, el conjunto de Deschamps se despide de la posibilidad de defender su título de Nations League sin conocer la victoria, con dos empates y dos derrotas. Ahora, solo les queda pelear por no descender a la Liga B, lo cual es posible. Sus últimos dos partidos son ante Austria y Dinamarca que marcha como líder del sector.