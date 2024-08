Francia vs Argentina alineaciones confirmadas | Juegos Olímpicos de París 2024

𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒍𝒆 ⚔️🫡



Our 11 warriors who start tonight’s Olympic quarter-final against Argentina 👊



🇫🇷🇦🇷 | #FRAARG | #Paris2024 pic.twitter.com/DqWECF4oLG