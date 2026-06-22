De una mudanza a los 16 años a vacaciones en granjas: el lado humano del androide vikingo que brilla en la Selección de Noruega

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo nos ha dejado grandes juegos, también historias que conmueven a más de uno, desde la historia del portero de Cabo Verde, hasta la de jugadores que ya se consagraron en la elite mundial, tal es el caso del delantero noruego del Manchester City, Erling Braut Haaland, quien a su corta edad ya es una referencia en el área y una inspiración lara las nuevas generaciones.

Actualmente Haaland suma dos goles en la Copa del Mundo, y aunque seguramente aumente la cifra, recordar de dónde vienen estos jugadores que llegan a rozar términos como monstruos del futbol es importante para entender por qué están donde están.

Haaland y su fichaje con el Manchester City: Una tradición familiar

Manchester City no solo compró a una de las figuras más dominantes del futbol actual: también cerró un círculo que llevaba décadas escribiéndose en silencio entre Inglaterra y la familia Haaland. La llegada de Erling Haaland no fue únicamente una operación millonaria tras su paso por Borussia Dortmund, sino algo más profundo.

Cuando el Manchester City aseguró a Haaland, el movimiento fue interpretado como una jugada de poder deportivo y económico. Sin embargo, detrás de los millones había algo menos visible: una conexión emocional que venía desde mucho antes de su explosión en Europa.

Alfie Haaland: el vínculo que lo une al Manchester City

La historia comienza con Alfie Haaland, padre de Erling, quien también tuvo paso por el futbol inglés. Su carrera lo llevó a jugar en Inglaterra durante varios años, incluyendo su etapa con el propio Manchester City a inicios de los 2000.

Durante ese periodo, Alfie defendió la camiseta citizen tras su etapa en Leeds, consolidando una conexión familiar directa con el fútbol inglés y, en particular, con Manchester. Aunque su carrera se vio interrumpida por una lesión, el vínculo con la ciudad ya estaba establecido.

Los primeros equipos de Erling Haaland

Erling Haaland dio sus primeros pasos en el fútbol precisamente en Inglaterra. Vivió su niñez en Leeds y posteriormente se trasladó a Manchester cuando su padre fue fichado por el City.

Ese entorno no fue casual: creció viendo la cultura futbolera inglesa desde dentro, con estadios, afición y una identidad deportiva que terminaría influyendo en su percepción del juego. No era solo un país extranjero; era el lugar donde el fútbol formaba parte de la vida cotidiana.

Antes de convertirse en uno de los delanteros más temidos del planeta, Haaland era simplemente un niño más dentro de la afición del Manchester City.

Existen imágenes que lo muestran como seguidor del club en su infancia, reflejo de una afinidad que no fue construida por marketing ni por contrato, sino por experiencia personal. Hoy, el androide vikingo es uno de los delanteros más peligrosos de la actualidad y promete muchos récods en los años pro venir.