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Fútbol

Francia e Italia reparten puntos en partidazo en el Stade de France por la UEFA Nations League

Uno de los grandes clásicos del futbol mundial terminó con igualada a un gol entre Francia e Italia

Nations League - Group A1 - France v Italy
Soccer Football - Nations League - Group A1 - France v Italy - Stade de France, Saint Denis, France - October 2, 2026 Italy’s Sandro Tonali in action with France’s Adrien Rabiot REUTERS/Catherine Steenkeste|CATHERINE STEENKESTE/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección de Italia rescató un valioso punto en su visita al Stade de France al igualar a un gol ante Francia en partido de la Jornada 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.

Gianluigi Donnarumma fue la gran figura del cuadro francés al atajar todo lo que estuvo a su alcance, aunque no pudo hacer nada para evitar el golazo con el que Michel Olise abrió el marcador al mandar un tiro libre directo a la escuadra de la portería.

Bastoni descontó por los italianos aprovechando un error en la salida y robando la pelota a Da Cunha para marcar la igualada al minuto 68.

Las Selecciones de Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre en la cancha del Stade de France de la capital parisina para uno de los duelos más atractivos de la jornada en donde el conjunto francés buscará mantener el buen paso en la UEFA Nations League en el tercer partido de Zinedine Zidane como entrenador, mientras que los italianos quieren continuar con su reestructuración.

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