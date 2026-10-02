AAA: La hora para ver EN VIVO hoy 3 de octubre el evento de la WWE | Cartelera y horario

Este fin de semana se espera una de las ediciones más interesantes que la Tres Veces Estelar tendrá después de lo vivido en Triplemanía 34. AAA León finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto a lo que sucederá esta noche.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será durante hoy sábado 3 de octubre que la AAA sacará la casa por la ventana a través de una cartelera que ha comenzado a tomar forma y que, sin duda, dejará a más de uno con la boca abierta gracias al nivel que podría presentarse en el ring. ¿Qué luchadores están confirmados?

¿Cuál es la cartelera para el evento de la AAA de hoy sábado 3 de octubre?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, solo existe una lucha confirmada para el evento que la AAA tendrá este sábado. Sin embargo, se espera que esa misma noche la Caravana Estelar presente al menos un combate más considerando que la emisión dura una hora. El combate confirmado será por el Título Latinoamericano de la empresa entre La Parka y Mr Iguana.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

El Megacampeonato te queda PERFECTO, Grande 😎🇲🇽#WorldsCollide pic.twitter.com/uQktId2J4L — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 1, 2026

No obstante, la AAA también confirmó la aparición de El Grande Americano, el ídolo más grande que la empresa tiene en la actualidad y que, dicho sea de paso, se presentará por primera vez como Megacampeón tras arrebatarle el título a Dominik Mysterio en la pasada Triplemanía.

Finalmente, la AAA también confirmó que Dorian Roldán, integrante de El Ojo que Todo lo Ve, tendrá un anuncio que podría cambiar para siempre la forma en cómo la empresa se observa en la actualidad, lo cual ha dejado boquiabiertos a todos los seguidores de la Tres Veces Estelar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el evento de la AAA?

La AAA planea tener un evento realmente interesante en su regreso a León Guanajuato, uno de los estados más importantes para la Lucha Libre actual. La función comenzará a las 7 de la noche; sin embargo, se podrá seguir la transmisión a través de Fox One a partir de las 20:00 horas.