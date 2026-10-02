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Francia vs Italia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 2 de octubre, partido de la UEFA Nations League; marcador online

Uno de los grandes clásicos del futbol mundial se disputa este viernes cuando Francia e Italia se vean las caras en Saint Denis

Francia vs Italia
Francia vs Italia

Escrito por: Francisco Fernández

Las Selecciones de Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre en la cancha del Stade de France de la capital parisina para uno de los duelos más atractivos de la jornada en donde el conjunto francés buscará mantener el buen paso en la UEFA Nations League en el tercer partido de Zinedine Zidane como entrenador, mientras que los italianos quieren continuar con su reestructuración.

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