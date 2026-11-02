Fue titular en el América, pero ahora Guillermo Almada ya no lo quiere ver más

El Club América está en la antesala de una Liguilla más en su historia, y esta será especial y distinta a las demás dado que será en medio del aniversario número 110, motivo por el cual tanto Guillermo Almada como el resto de su cuerpo técnico están obligados al título de la Liga BBVA MX.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, bajo el mandato del entrenador uruguayo, el conjunto azulcrema se ubica entre los primeros lugares de la tabla general a falta de dos partidos para el cierre del torneo regular. Pese a ello, vale decir que un jugador pasó de ser de la confianza de Almada a, posiblemente, ya no tener tantos minutos en el América.

¿Por qué Franco Rossano podría ya no tener tantos minutos en el América?

Franco Rossano regresó al América en este mercado de fichajes y, de inmediato, comenzó a tener minutos como lateral o carrilero por izquierda. Esto se debe no solo al hecho de que daba minutos en la regla de menores, sino también al buen impacto en defensiva que solía entregar.

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La situación, sin embargo, podría cambiar en los próximos juegos. Y es que el conjunto azulcrema confirmó que Cristian Borja se ha recuperado completamente de su lesión, motivo por el cual Guillermo Almada confiaría una vez más en el colombiano por encima del mexicano.

Cabe mencionar que Rossano registra poco más de 200 minutos en el torneo actual, motivo por el cual esperaba tener más actividad en este cierre de temporada y en la Liguilla; sin embargo, dicha situación luce complicada ahora que uno de los extranjeros del club ha vuelto a los entrenamientos.

¿Cuál es el siguiente partido del América en el torneo regular?

Después de disputar tres encuentros consecutivos en casa ante Pachuca, Xolos de Tijuana y Toluca, el América se mantendrá en la capital del país pero irá al Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas, en el llamado Clásico Capitalino a disputarse este sábado en punto de las 9 de la noche.

