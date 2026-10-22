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La frase del Magic Johnson que lo llevó a la cima de la NBA: “Tienes que poner el 125 por ciento, pon el corazón y el alma en ello”

El Magic Johnson soltó, hace unos años, una declaración que se volvió tendencia y que ayudó a que las nuevas generaciones lograran interesarse en la NBA.

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|Instagram: Magic Johnson

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La NBA no podría describirse a lo largo de su historia sin hablar de varios elementos que se volvieron una leyenda del baloncesto profesional. Y si bien varios aficionados recuerdan con cariño a Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James, el Magic Johnson se sienta en la misma mesa que ellos.

Los playoffs de la NBA

El Magic Johnson es considerado, por muchos expertos en la materia, como uno de los jugadores más espectaculares y hábiles que la NBA ha tenido a lo largo de su historia. Además, este también pudo superar la barrera del campo gracias a las icónicas frases que dejó.

¿Cuál es la frase más importante en la historia del Magic Johnson, figura de la NBA?

Si bien son muchas las declaraciones que ayudaron a que el Magic Johnson se volviera viral a lo largo de los años, existe una que dijo hace varios años y que refleja a la perfección la forma en cómo se preparó no solo para ascender a la élite, sino para permanecer en ella durante mucho tiempo.

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“Tienes que dar el 125 por ciento. Pon el corazón y el alma en ello, aprende a tener una actitud positiva y ganadora”.

Básicamente, con esta declaración el Magic Johnson establece que no solo se trata de llegar a lo más alto del éxito mundial, sino que un verdadero atleta sabe mantenerse durante mucho tiempo en la cima gracias a la actitud y personalidad que maneja no solo dentro, sino fuera de la cancha.

¿Qué otras frases hicieron histórico al Magic Johnson?

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