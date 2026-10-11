La frase de Stephen Curry que lo coloca en la cima de la NBA: “Siempre he creído que el éxito para cualquier persona se basa en la motivación, la dedicación y el deseo”

No tiene el legado de Michael Jordan y el nombre de LeBron James; sin embargo, muchos expertos en la NBA y el baloncesto en general consideran que Stephen Curry ya es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos por la forma en cómo se ha mantenido en la cima durante muchos años.

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Dueño de múltiples récords y ganador de distintos trofeos de la NBA, la realidad es que Stephen Curry está convertido, además, en uno de los atletas más seguidos que existen en la actualidad. Por tal motivo, es de esperarse que sus frases y declaraciones sean sinónimo de debate en redes.

¿Cuál es la frase más icónica en la historia de Stephen Curry?

Stephen Curry, ganador de cuatro títulos de la NBA en 2015, 2017, 2018 y 2022, cuenta con un sinfín de frases que se han vuelto populares en las redes por el trasfondo que tienen; sin embargo, ninguna destaca tanto como aquella en la que hace mención a la motivación que cualquier atleta debe tener.

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“Siempre he creído que el éxito para cualquier persona se basa en la motivación, la dedicación y el deseo. Pero para mí, también ha tenido que ver la confianza y la fe”.

Con esta frase, Stephen Curry intenta darle mucha importancia a la autoestima que cualquier atleta debe tener si lo que desea es conquistar su deporte, un hecho que se ha reflejado a lo largo de su carrera.

¿Cuáles son los récords más espectaculares de Stephen Curry?

Stephen Curry tiene el récord de ser el máximo anotador de tripletes en la historia de la NBA al superar la barrera de los 4,000 triples en la temporada regular superando a Ray Allen. Además, también cuenta con la temporada con más triples en la historia de la Liga durante la campaña 2015 - 2016, lo cual habla del impacto que ha tenido en este deporte.