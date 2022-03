Nico Freire: Me duelen las estadísticas de Pumas

A lo largo del semestre anterior, los Pumas recibieron 14 anotaciones, misma cantidad que registran en el actual torneo de la Liga BBVA MX , con seis partidos por disputar en la fase regular. Para el defensor auriazul, Nicolás Freire, no se trata de una casualidad y no oculta su sentir al respecto.

La mirada puesta en los goles recibidos, no en los realizados

“Puede pasar por el hecho de que el rival te estudia. Ahí está ese pequeño detalle que les hace sacar ventaja sobre nosotros. Nosotros notamos esas estadísticas y, a mí particularmente, me duelen mucho porque soy defensor y siempre trato de ver esas cosas. A mí no me importa tanto cuántos goles hacemos, sino cuántos goles nos hacen, es algo que me duele y puedo decir que, de lo poquito que he hablado con mis compañeros defensores, nos jode, nos molesta. No es casualidad que en los últimos torneos hemos estado rozando las mejores defensas”, dijo el zaguero, en conferencia virtual.

El cansancio afecta a los Pumas

El argentino reiteró que el aspecto físico se mantiene como el talón de aquiles entre los jugadores felinos; sin embargo, no pretende hallar ahí una justificación para el mal momento que su escuadra atraviesa.





“Yo creo que es pura y exclusivamente el cansancio físico. Nosotros venimos de una sumatoria de minutos bastante importante, el equipo lo empezó a sentir contra Cruz Azul, después, el partido de New England, nosotros tenemos un aditivo en esos partidos que lo sacamos no sé de dónde, pero pudimos revertir ese resultado con mucha jerarquía. Es cuestión de acostumbrarse a este ritmo, hay equipos que también lo hacen y se acoplan. Pueden decir que es equipo corto, pero yo no lo creo, el plantel que tenemos está bien conformado, hay muchos chicos de cantera que lo están haciendo muy bien y esta secuencia de partidos a ellos les de más minutos y la posibilidad de mostrar lo que hacen en los entrenamientos y, para nosotros, bienvenido sea”, explicó.

Pumas buscará los tres puntos ante Juárez

Este fin de semana, los universitarios intentarán cortar su racha de seis juegos sin victoria, cuando visiten a los Bravos de Juárez y Nico, renovado con los capitalinos hasta 2025, ve ahí una oportunidad de reivindicación.

“Siento que la única manera de salir es seguir trabajando. El grupo tiene muchas ganas, estamos muy motivados. Nos pasa que las cosas no salen como lo deseamos y hemos trabajado, y ahí es donde pasa un poco el juego mental de decir: ‘seguimos por este camino o tratamos de darle la vuelta por otro lado’. Ahí está la fortaleza mental como grupo que somos, de decir: ‘sigamos insistiendo con lo que a nosotros siempre nos ha dado’. Considero que somos capaces de revertir esta situación en la liga y podemos estar a la altura de competir en los dos frentes. Por ahora, vamos a Juárez, a una cancha complicada, con un rival que también necesita puntos, así que será un lindo juego”, pronosticó.

Pumas va por todas las competencias

Cuestionado sobre la posibilidad de priorizar unoa de las dos competencias (Liga BBVA MX y Concachampions) en las que participan los Pumas, Freire respaldó la postura que -en un par de ocasiones- ha compartido el auxiliar de Andrés Lillini, Hermes Desio.

“Lo hemos sentido en la acumulación de minutos y de partidos, pero nos parece algo ilógico decir: ‘me enfoco en una cosa y no en lo otro’, cuando la responsabilidad nuestra como equipo es afrontar todas las competencias posibles. Hoy nos toca disfrutar de poder competir en Concachampions y también seguir enfocados en la liga, así que hay que afrontar las dos competencias con gran responsabilidad”, sentenció.