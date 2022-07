Frustrado y molesto: Cadena tras un nuevo empate con Chivas

Por cuarta ocasión en el Apertura 2022, las Chivas empataron y siguen sin ganar tras las primeras cinco jornadas. Por segundo partido en el torneo, los rojiblancos tenían la ventaja en el marcador, pero fueron alcanzados por el rival en los minutos finales del compromiso en La Corregidora de Querétaro.

El director técnico de Chivas, Ricardo Cadena, externó la molestia que siente porque los resultados no han sido los deseados. Guadalajara apenas tiene cuatro puntos de 15 posibles y se encuentran fuera de la zona de repechaje.

Siento feo que la gente diga que no soy mexicano: Santiago Ormeño

“Bastante frustrado y molesto también porque no hemos conseguido el objetivo que es estar sumando de a tres puntos. Al equipo le había costado mucho conseguir gol y cuando los conviertes, tenemos situaciones de desatención que nos cuestan y que van directo al marcador. Me voy con esa frustración por supuesto y con esa molestia de no poder conseguir el objetivo que era ganar”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Santiago Ormeño tuvo el debut oficial con la camiseta de Chivas. Ingresó al minuto 62 del encuentro, pero su actuación no fue la mejor. Falló una clara de gol y cometió el penal que le otorgó a Querétaro el empate a dos anotaciones en los minutos finales del compromiso.

“Santiago, tal vez no ha tenido el mejor debut o la mejor participación con el equipo, pero estamos buscando con ellos (Ormeño, Zaldívar y Tepa González) encontrar el gol, encontrar esa contundencia, ese referente de ataque y seguiremos luchando, trabajando, buscando opciones y variantes” finalizó Cadena.

El Rebaño Sagrado regresó durante la madrugada de este jueves a Guadalajara porque no tiene tiempo que perder. Deberán alistar el partido de la jornada 6 que será el sábado en el Estadio Akron ante los Tuzos del Pachuca y así buscar la primera victoria del torneo.