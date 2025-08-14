Fue comparado con Haaland, jugó en España y ahora, regresaría a la Liga MX

José Juan Macías hace unos años era el prospecto a seguir en el futbol mexicano, sus goles en el León lo pusieron en la lista de talentos nacionales y era el llamado a ser en cuestión de delanteros en Selección. Lamentablememente para su causa, las lesiones y las bajas de juego lo alejaron de su nivel mostrado y hoy, a sus 25 años no tiene equipo.

Surgido en las juveniles de las Chivas, el J.J. mostró sus mejores dotes como futbolista en su etapa con el Club León. Los 19 tantos y dos asistencias en 40 partidos con La Fiera llamaron la atención de propios y extraños, lo que lo llevó a regresar al primer equipo de Rebaño Sagrado. En su segunda etapa con el Chiverío, Macías anotó 27 goles en casi un centenar de cotejos y ello lo catapultó al Getafe en España.

No encontró su mejor nivel en Europa

El ariete mexicano vivió una total pesadilla en suelo ibérico, tan solo 222 minutos en un total de ocho partidos fue lo que recibió de confianza en el club español. La aventura por el futbol del ‘Viejo Continente’ acabó de manera muy prematura y su siguiente destino fue Santos Laguna después de una pequeña escala en el club que lo vio nacer.

Pumas; su última carta

Con el bajo porcentaje de efectividad de Guillermo Martínez en Universidad Nacional, las puertas se le abrieron a José Juan Macías en el Pedregal. El delantero llegaría como agente libre al club del Pedregal y tendría el visto bueno de Efraín Juárez. Cabe recordar que, J.J, hizo pretemporada con el Real Valladolid de Guillermo Almada en busca de quedarse con el primer equipo y no era lo que esperaban en el balompié ibérico. De momento, la llegada de Macías a Pumas es un rumor pero en los próximos días se podría hacer oficial su llegada al club capitalino.