Este equipo de la Liga BBVA MX habría bateado a Memo Ochoa: no lo quisieron en sus vestidores

Memo Ochoa no la está pasando nada bien. El portero no encuentra equipo y los de la Liga BBVA MX al parecer ya le cerraron las puertas. Trascendió la noticia de que su representante se acercó a Chivas para ofrecer al canterano del América y le dijeron que no, puesto que estaban bien con “El Tala” Rangel. Recientemente también se mencionó que el arquero podría llegar al Zaragoza de España.

Diferentes medios de comunicación han asegurado que Memo Ochoa ya ha sido ofrecido a varios equipos de la Liga BBVA MX. Entre los interesados estaba el ya mencionado Chivas, pero también se dijo que sonaba en el radar de Pumas antes de que llegara Keylor Navas. Incluso, hasta sonó para reforzar al Toluca al inicio de la campaña. Así como le han salido pretendientes en México, también en el extranjero y mucho se habló del Portimonense SC de la Segunda División de Portugal.

Memo Ochoa se ha ofrecido a equipos de España y de México

Hace unos días se dio a conocer que Memo Ochoa estaba en la lista del Real Zaragoza, de España. Se mecionó que el portero mexicano se había ofrecido para ser su nuevo guardameta, pero él no era el único ni la principal opción. El canterano del América aún no tiene respuesta y sigue a la espera. Lo que preocupa al arquero es que de no conseguir equipo, su participación en el Mundial del 2026 se vería marginada.

También te puede interesar:



Dentro de los rumores que ponían a Memo Ochoa en Chivas, también se reveló que el Guadalajara aseguró que por el momento están bien con Rangel. Recordemos que al ser canterano del América, y para muchos una leyenda, no sería bien visto en el Rebaño. Por ello, tampoco tomó fuerza su arribo a los Pumas, ya que al ser un rival directo en busca de la grandeza, los fanáticos no lo iban a querer.

El tiempo de Memo Ochoa se agota para encontrar equipo

Memo Ochoa tiene hasta finales de agosto y principios de septiembre para encontrar equipo, si no el guardameta tendrá que esperarse seis meses para poder registrarse con algún club y así seguir soñando con la idea de ir a su sexto mundial y por ahí intentar jugar aunque sea un partido para disputar su cuarta justa, pues también se ha mencionado que Aguirre le solicita mínimo mil minutos para agregarlo a la lista de convocados.

Por el momento, lo que se sabe es que Guillermo Ochoa está entrenando en el AVS de Portugal, pero con el equipo de la Segunda División, ya que la temporada pasada estuvo con el primer equipo, pero para esta ya no entra en planes.