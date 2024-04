“Fue un partido difícil, complicado, sabíamos que nos enfrentamos a un gran equipo”, Mauro Gerk, DT Querétaro

Los Gallos Blancos de Querétaro vinieron de atrás para vencer a los Rojinegros del Atlas en la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; los dirigidos por Mauro Gerk han sido una de las revelaciones de la actual campaña ya que a pesar de contar con uno de los planteles más modestos del futbol mexicano se encuentran en la lucha por un boleto para el Play In o la Liguilla.

Con la victoria en el Estadio Jalisco los queretanos ligaron su tercer triunfo en fila, ya que antes del parón por la Fecha FIFA de marzo habían vencido a los Bravos de Juárez y a los Tuzos del Pachuca en la jornada 11 y 12 respectivamente.

“Fue un partido difícil, complicado, sabíamos que nos enfrentamos a un gran equipo, no estaban en un buen momento pero eso no se notó en el campo. En el primer tiempo Atlas fue mejor, nosotros ajustamos y con el penal encontramos la tranquilidad. Con la expulsión tuvimos varias situaciones para marcar, creo que después el gol sobre el final nos da una victoria complicada y difícil. Sabemos lo que significa para el equipo (Pablo Barrera), con su edad juega como si fuera un chavo y estamos muy contentos por su actuación”, comentó Gerk tras el triunfo en la ciudad de Guadalajara.

Guillermo Allison el héroe del triunfo del Querétaro

El héroe del duelo contra los Rojinegros del Atlas fue Memo Allison, quien atajó un penal del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo en los últimos minutos, el cual hubiera representado el triunfo momentáneo de los Tapatíos.

La lucha por la titularidad entre Guillermo Allison y Fernando Tapia

“Creo que cuando faltaban ocho fechas hable con los dos y se me hacía muy difícil, la verdad no tenía una decisión de quién iba a ser, atajo Alison y lo hizo bien, atajó Tapia y lo hizo muy bien. Cuando hable con ellos les dije que iban a atajar cuatro partidos cada uno, ahora es el momento de Allison, tenemos dos arqueros, uno joven que está en boca de todos y uno con experiencia, estamos muy contentos con los dos y se me hizo muy complicado”, añadió Mauro Gerk en torno a la lucha que viven los porteros de Querétaro por el puesto de titular.

