Rodrygo le da la bienvenida a Mbappé y le manda un mensaje a Ancelotti tras su doblete

Sin Vinicius Jr en el campo y como uno de los líderes en el ataque del Real Madrid, Rodrygo se puso el equipo al hombro en el triunfo de 2-0 frente al Athletic Club de Bilbao con un doblete suyo en la jornada 30 de la liga española y aprovechó para hablar de la llegada de Kylian Mbappé y mandarle un mensaje a Carlo Ancelotti.

“Somos muchos. Creo que Mbappé está cerca por lo que todos dicen, confío en los periodistas, pero no sé qué pasará. Somos muchos y a ver que decide el míster. Yo no pienso nada, sólo en estar centrado esta temporada, en terminarla bien, con el máximo número de títulos posible. El próximo año es un buen problema para el míster pero yo estoy tranquilo”, mencionó el brasileño tras la victoria ante el Bilbao.

Rompió su sequía de gol

Después de 7 partidos y 51 días sin marcar gol con la camiseta del Madrid, Rodrygo volvió a marcar y lo hizo con doblete en el Santiago a Bernabéu para mantener la distancia a 8 puntos con el Barcelona que es el segundo lugar de la tabla.

“Marcar con esta camiseta es siempre una alegría para mí, me da confianza hacerlo en el Bernabéu. Ante España ya me dio confianza y hoy ha salido todo bien. La verdad que llevaba un tiempo sin marcar, jugaba bien pero no llegaban los goles y hoy al final he podido macar. Estoy muy contento”, añadió el jugador merengue.

Los números de Rodrygo en la temporada

Esta temporada el brasileño de 23 años ha marcado 13 goles y 8 asistencias en 41 partidos, convirtiéndose en uno de los ejes de ataque en el once titular del entrenador italiano, sin embargo, la próxima campaña podría ser desplazado por la llegada de Mbappé o su compatriota Endrick, quien ya marcó su primer gol en el Bernabéu con la playera de la selección brasileña en el amistoso contra España.

