¡Fuera Frank Reich!: Reacciones de la Semana 9 en Ritual NFL Podcast

Los Indianapolis Colts de la NFL anunciaron este lunes el despido de Frank Reich como su entrenador en jefe luego de cinco temporadas en el equipo.

La destitución de Reich se dio después de la derrota, tercera consecutiva, que Indianápolis sufrió el domingo pasado por 26-3 ante los New England Patriots en la semana nueve de la temporada 2022 de la NFL.

El entrenador nacido en Freeport, New York, dejó a los Colts con marca de tres ganados, cinco perdidos y un empatado que los ubica en el segundo puesto de la división Sur de la Conferencia Americana en la que los Titans son líderes con récord de 5-3.

El coach de 60 años no encontró estabilidad para su equipo en la posición de quarterback. En cinco temporadas probó a siete mariscales de campo.

Los quarterbacks que estuvieron con Frank Reich

Andrew Luck jugó 16 partidos, Jacoby Brissett estuvo en 15, Brian Hoyer actuó en uno, Philip Rivers en 16, Carson Wentz vio acción en 17, Matt Ryan en siete y Sam Ehlinger, quien llevó los controles del equipo en la caída ante los Pats, fue titular en dos juegos.

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