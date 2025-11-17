deportes
Fueron campeones con Cruz Azul y pensaron que irse a Argentina sería un golazo... pero descendieron

Uno fue titular, otro ingresó en el segundo tiempo y el tercero se quedó en el banco de suplentes de Godoy Cruz; muy lejos de la gloria de Cruz Azul

Fueron campeones con Cruz Azul y pensaron que irse a Argentina sería un golazo... pero descendieron
Instagram Cruz Azul
Fueron campeones con Cruz Azul y descendieron en Argentina.
Diego Gonzalez
Resto del Mundo
Mientras que Cruz Azul está pensando en pelear el Apertura 2025 y luego intentar fichar a Ángel Sepúlveda , tres ex jugadores de La Máquina Cementera la están pasando muy mal en Argentina. Pensaron que seguir su carrera en ese país sudamericano sería un golazo, pero descendieron a la Segunda División del futbol argentino.

Los tres jugadores en cuestión son el defensor paraguayo Juan Escobar y los mediocampistas argentinos Walter Montoya y Pol Fernández. De ellos, solo este último fue titular (y capitán) en el empate 1-1 con Deportivo Riestra que ocasionó el descenso directo de Godoy Cruz de Mendoza. Por otro lado, Cruz Azul tendrá nuevo arquero para la Liguilla.

Juan Escobar jugador de Cruz-Azul
MEXSPORT
Juan Escobar en Cruz Azul

Esto contrasta mucho con el pasado de estos tres jugadores, ya que Escobar, Pol y Montoya habían levantado trofeos jugando para los cementeros. De hecho, los tres juntos conquistaron el Torneo Clausura 2021 y el Campeón de Campeones 2020 - 2021. Ahora, hay que ver si continúan en Godoy Cruz Antonio Tomba o buscan un nuevo equipo.

Cabe destacar que ninguno de ellos llegó directamente desde el equipo mexicano al argentino, sino que tuvieron otros clubes en el medio. De todos modos, no tuvieron un buen rendimiento en el equipo de Mendoza que terminó descendiendo a la segunda división del futbol argentino. De hecho, es aún peor porque fueron solo 2 descensos en un torneo de 30 equipos.

¿Qué títulos ganaron Juan Escobar, Pol Fernández y Walter Montoya en Cruz Azul?

  • Los títulos de Juan Escobar con Cruz Azul: 4 (Supercopa MX 2018-19, Torneo Clausura 2021, Campeón de Campeones 20-21 y Supercopa MX 2022).
  • Los títulos de Guillermo Matías ‘Pol’ Fernández con Cruz Azul: 3 (Supercopa de México 2018-19, Clausura 2021 y Campeón de Campeones 20-2021).
  • Los títulos de Walter Montoya con Cruz Azul: 3 (Copa MX Apertura 2018, Torneo Clausura 2021 y Campeón de Campeones 2020-21).
Guillermo ‘Pol’ Fernández no llegará a Cruz Azul
Cruz Azul
Guillermo ‘Pol’ Fernández jugó en Cruz Azul

Las estadísticas de los dos argentinos y el paraguayo jugando para Cruz Azul

  • Juan Escobar: 163 partidos jugados, 14 goles, 12 asistencias, 48 tarjetas amarillas y una tarjeta roja.
  • Pol Fernández: 56 partidos jugados, 3 goles, 3 asistencias y 11 amarillas.
  • Walter Montoya: 63 partidos jugados, 3 goles, 3 asistencias y una tarjeta amarilla.
Curiosidades del deporte
Cruz Azul
Diego Gonzalez

