BOMBAZO: Chivas ficha a un mexicoamericano para reforzar su ataque en el Apertura 2026

Chivas ya tiene a un nuevo refuerzo para el Apertura 2026, tras la baja de Hugo Camberos, y una vez más apostó por un mexicoamericano para tener un ataque letal, tal como lo hizo en el semestre anterior con la llegada de Brian Gutiérrez, quien hasta le alcanzó para ir con México a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Landon Zúñiga es el futbolista que vestirá la playera rojiblanca para el próximo torneo, pues así lo dio a conocer el futbolista a través de su cuenta de Instagram, en la que afirmó que será su primer contrato como profesional, pues apenas tiene 18 años, uno menos que Gilberto Mora, quien no acudió a la ceremonia de graduación por esto que pasó.

Landon Zúñiga es refuerzo del Guadalajara.|@landonzunigapadron

El extremo confirmó que ya es jugador del Rebaño, aunque de momento el club no lo ha hecho oficial. No obstante, ello se puede deber a que posiblemente el futbolista vaya al Tapatío de la Liga de Expansión MX, con el objetivo de que termine de formarse y agarre ritmo en el futbol mexicano.

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¿Quién es el nuevo fichaje de Chivas?

El jugador con sangre mexicana, pero formado en Estados Unidos, tiene 18 años y se desempeña como extremo izquierdo. Formó parte de la Academia del Atlanta United, equipo con el que disputó la MLS Next Pro, considerada la tercera división de la liga norteamericana.

Sin embargo, Landon solo disputó un partido en la Tercera División, con tan solo 2 minutos en la cancha. Por lo anterior, Tapatío será la primera vez que se muestre de manera profesional, en busca de trascender en el futbol mexicano.

Los refuerzos de Chivas para el Apertura 2026

El conjunto rojiblanco se ha reforzado para el siguiente torneo con futbolistas de gran calidad, sobre todo si uno de los seleccionados le llama la atención a un club europeo. Entre las contrataciones más importantes está Jordan Carrillo, quien viene de hacer un gran torneo en Pumas, y Kevin Castañeda con grandes temporadas en Xolos.