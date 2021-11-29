Fuerte golpe al PSG, Neymar ya no jugará este año

París, Francia. El astro brasileño Neymar será baja entre seis a ocho semanas luego de sufrir una lesion de de ligamentos en el tobillo izquierdo en el partido del domingo contra el Saint-Étienne, así lo anunció el París Saint Germain (PSG).

Neymar tuvo que salir en camilla de la cancha en el minuto 87 luego de una fuerte entrada de Yvann Maçon, en un encuentro que el París Saint Germain ganó por 1-3.

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El PSG adelanto que en las próximas 72 horas emitirá un nuevo reporte sobre la evolución de la lesion del jugador sudamericano, según detalló en un comunicado.

"Toca recuperarse. Lamentablemente estos contratiempos forman parte de la vida de un atleta. Ahora tengo que levantar la cabeza y avanzar. Volveré mejor y más fuerte", publicó Neymar el domingo en su cuentra de Instagram, donde puso una imagen en la que aparecía en el suelo con signos de mucho dolor.

Otras lesiones de Neymar con el PSG



Desde la llegada del futbolista brasileño a la capital francesa en agosto de 2017 luego de un pago de 222 millones de euros al Barcelona, el traspaso más alto de la historia, el exjugador del Santos de Brasil ha sufrido diversas lesiones de importancia.

Entre otras, en febrero de 2018 se fracturó el quinto metatarsiano de un pie en un partido contra el Marsella y estuvo tres meses de baja.

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En enero de 2019 sufrió la misma lesión en un encuentro de la Copa de Francia contra el Estrasburgo que le alejó de nuevo tres meses de los terrenos de juego y en junio de ese año una rotura de ligamentos del tobillo derecho en un amistoso entre Brasil y Qatar le obligó a perderse la Copa América con su selección y el inicio de la temporada con el PSG.

La pasada temporada estuvo otras cinco semanas de baja, entre febrero y marzo, por una lesión en los aductores tras una entrada durante un encuentro de copa ante el Caen, de segunda división.

Con información de EFE

