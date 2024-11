Gustavo Lema envía un fuerte mensaje a los críticos

Gustavo Lema sabe que debe cerrar de la mejor manera la fase regular del torneo si quiere meterse de manera directa a la Liguilla del Apertura 2024. El estratega argentino ha sido criticado alrededor de todo el torneo, cosa que no le ha afectado y siempre ha respondido a sus críticos en cada oportunidad que tiene.

“No, no. Yo le decía hoy a los jugadores antes de empezar el partido, si llegara a tres fechas del final con la clasificación en nuestras manos, nos lo decían en la pretemporada, firmábamos en cualquier lado. Es un torneo, no hay rivales accesibles y el torneo dio muestras de eso. Hoy los partidos de hoy, como inicia el partido en Toluca, bueno, nada.

Lo ves constantemente, fecha a fecha, que no hay rivales fáciles. Hoy estamos en sexto lugar y estamos en liguilla y estamos con un próximo partido en casa. Monterrey, que nos saca tres puntos, está con un partido más, así que bueno, nada, depende. Seguimos teniendo la clasificación en nuestras manos, así que a esta altura eso es bueno. Simplemente cerrar bien y hacer primero el martes y después el sábado dos buenos partidos”, comentó Gustavo Lema luego del empate ante Chivas en Guadalajara.

Lema quiere repetir lo hecho por Antonio Mohamed, cuando llevo a semifinales al cuadro felino y se quedó a solo un paso de una final del futbol mexicano.

“Lo que se decía hoy termina, según lo que se decía, esa seguidilla de partidos complicados y que nos auguraban un mal futuro. Y de los últimos siete partidos perdimos uno. Entonces, a los que decían eso ahora tendrían que estar con el ánimo más alto. Para mí, no le he prestado atención en ese momento y no le prestó atención ahora. Quedan dos partidos y son durísimos y están en nuestras manos”, sentenció el entrenador auriazul.

