Esto fue lo que atrajo a Funes Mori para fichar con Pumas

Rogelio Funes Mori llega a Pumas con una revancha deportiva. Atrás quedaron 8 años en Monterrey, 160 goles y 5 títulos. El mellizo habló a su llegada a la Ciudad de México este lunes.

“Estoy muy contento, la verdad que con muchas ganas. Una oportunidad tan linda que me toca ahora. Vengo a un club muy grande, una institución muy grande, con mucha historia, entonces estoy muy feliz. Es una gran oportunidad que cuando se me presentó, la aproveché. Y es una decisión muy importante que he tomado”, dijo el atacante de los Pumas.

El argentino naturalizado mexicano aseguró que le atrajo el proyecto que tiene Pumas con Gustavo Lema al mando. Por otro lado, el delantero se refirió a su salida de Rayados.

“No, para nada. Obviamente, hay decisiones que tengo que respetar. Sin duda que en realidad es una etapa terminada. La verdad que es el club que dice las cosas muy bien. Que voy a tener siempre en mi corazón. Pero ya es una etapa terminada. Voy a estar siempre agradecido a la institución. Y nada, yo cambio páginas”, sentenció Funes Mori.

Funes Mori llega al equipo capitalino de los Pumas para reforzar la delantera y aportar a la institución que hasta el último torneo era comandada por el “Turco” Mohamed, quien decidió renunciar al finalizar el Apertura 2023. Funes Mori llega a los Pumas como el máximo goleador de los Rayados del Monterrey y como una esperanza de gol para el cuadro del Pedregal.

El mellizo se suma a los otros dos refuerzos de los Pumas, el mediocampista peruano, Piero Quispe, y el mexicano, Memo Martínez, quienes buscan dar una nueva cara a la delantera felina de cara al nuevo torneo de la Liga BBVA MX.

