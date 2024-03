Funes Mori habla sobre la polémica del ‘Tata’ Martino en la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori pinta para arrancar de titular este próximo sábado 30 de marzo, cuando los Pumas de la UNAM reciban a Cruz Azul en CU. El Mellizo sabe lo que es marcarle a la máquina en distintas ocasiones y espera que puedan darle la vuelta a la mala situación que atraviesa el club en el Clausura 2024.

“Lo veo bien, estamos bien. Sabemos la responsabilidad que tenemos después de tantos partidos. Ese cachito de suerte que no hemos tenido para ganar. La actitud está y falta eso de apretar un poco más, de estar enfocado y en cualquier segundo lo pagas muy caro. Ahora sabemos que estamos trabajando al máximo para cambiar la situación. Se vienen partidos importantes donde todo depende de nosotros cómo lo tenemos y apretar los dientes para sacar los resultados”, comentó el delantero argentino naturalizado mexicano.

Funes Mori defiende al ‘Tata’ Martino

También, el mellizo se refirió a las críticas que ha recibido el Tata Martino, quien lo llevó al mundial de Qatar 2022 con México.

“La verdad no sé. Desconozco. Hacia el Tata tengo palabras de agradecimiento de llevarme a la Selección y luego al Mundial. Luego tienen sus decisiones y yo las respeto. A los chicos los conozco y dan su punto de vista. Uno da lo mejor donde está parado, así las decisiones sean acertadas o no. No tengo nada que decir”, expresó el atacante felino.

Además, habló acerca del talento que tienen los futbolistas mexicanos y las oportunidades de emigrar al futbol del viejo continente.

“Puede ser que a veces a los mexicanos les ponen trabas. Es muy talentoso, tienen muchas cualidades y talento para jugar en Europa. Tiene que haber ese cambio en el futbol mexicano donde si destaca y tiene posibilidades de ir a Europa, tienen que dejarlo ir para que después con Selección estén a la altura de torneos exigentes”, sentenció Funes Mori.

