Funes Mori levanta la mano para la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori regresó de su lesión y está listo para brillar con Pumas. Este sábado los universitarios enfrentan a Cruz Azul, una de las victimas favoritas del delantero felino.

“Muy contento de regresar. Lo que me pasó fue algo muy delicado que no me esperaba. Uno trata de jugar, de hacer las cosas bien y cuando pasan estas cosas se lo toma uno de golpe. Estoy mejorando bien físicamente, entrenando bien con el equipo y después de tanto tiempo. Yo no soy salvador y el equipo está enfocado en estos últimos partidos de la liga. Tenemos que tomarlo con responsabilidad y depende de nosotros entrar a liguilla”, comentó el argentino naturalizado mexicano.

La competencia diaria de Funes Mori con Memo Martínez

El mellizo se refirió a la competencia interna que tiene con Memo Martínez.

“Es una competencia muy sana. Memo es un jugador de muy buena calidad. Lo ha hecho muy bien y cuando se pierde se trata de buscar culpables, pero si no se gana nadie se salva y si se hace todos son importantes. Memo lo ha hecho bien, lo importante es mejorar y cada uno saber, tener autocrítica en los partidos donde no hemos ganado y todos somos culpables, nadie se salva. Memo ha estado a la altura del equipo y eso habla bien de él”, expresó el delantero felino.

El delantero nacionalizado mexicano, quiere otra chance más en la Selección

Finalmente, se animó a hablar acerca de la selección nacional, asegurando que está dispuesto a volver y sumar minutos si es considerado por Jaime Lozano.

“Lo de la Selección es un golpe duro para todos. Ya hace bastante tiempo que me tocó estar, nos tocó perder una final y no creo que haya mucha diferencia. También un proceso nuevo con Lozano y está capacitado para seguir al mando de la Selección y tiene jugadores para salir de esta mala racha. Tiene las condiciones para seguir y en un futuro hacerlo de la mejor manera”, confesó Funes Mori.

Pumas deberá recuperarse y sacar un buen resultado ante Cruz Azul si quiere mantener vivo el proceso de Gustavo Lema.

