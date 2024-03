Los olvidados de la Selección Mexicana en la Nations League que podrían ir a la Copa América

La Selección Mexicana ya piensa en el próximo verano. Tras la dolorosa derrota contra Estados Unidos en la Final de la Nations League, el conjunto azteca se prepara para la Copa América y David Medrano adelantó algunos de los jugadores que podrían agregarse a la lista final del torneo.

Para dicho certamen la fecha límite para entregar las respectivas convocatorias estaría planeada para el 5 de junio, 15 días antes del inicio. Y aún no se sabe si serán 23 futbolistas o 26 los que podrán ser llamados, pero de acuerdo con medios argentinos, serán 20 jugadores de campo y tres porteros.

Ivar Sisniega confirma el futuro de Jaime Lozano en la Selección Mexicana

Te puede interesar: Descubre a los 5 talentos peruanos que brillarán en la Copa América

Los olvidados de la Selección Mexicana que podrían ir a la Copa América

En la lista de la Nations League, hubo algunos jugadores habituales en las listas de Jaime Lozano, como el de Raúl Jiménez, quien no fue convocado por la lesión que tuvo, y la poca actividad durante las semanas pasadas. Otro fue, César ‘Chino’ Huerta, que tampoco fue considerado para la Nations League.

Ahora bien, David Medrano confirmó algunos de los nombres que podrían regresar para la Copa América: “Jugadores como Raúl Jiménez, Israel Reyes, Diego Lainez, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo, Alexis Vega y César Huerta que no fueron llamados para el Final Four tendrán alguna opción de ser llamados para la Copa América luego de que varios de los convocados no estuvieron en su nivel”.

Te puede interesar: ¡NO SE GUARDÓ NADA! Alan Pulido critica a la Selección Mexicana y de paso a Memo Ochoa

El calendario de México durante el verano de Copa América

La Selección Mexicana regresará a la actividad hasta el 31 de mayo, cuando en partido amistoso, se enfrenten a Bolivia. El 5 de junio y el 8 del mismo mes, se verás las caras contra Uruguay y Brasil respectivamente. El debut de México en la Copa América será hasta el 22 frente a Jamaica; el 25 vs Venezuela y el 30 ante Ecuador, para cerrar la Fase Grupos del torneo, donde se espera la calficiación a la parte de eliminación directa del certamen.