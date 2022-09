Funes Mori defiende llamado a Selección Mexicana pese a su lesión

Desde que salió a la luz la última lista del Tata Martino para encarar la Fecha FIFA de finales de septiembre, hubo gran polémica por la aparición de Rogelio Funes Mori, jugador de Rayados que está en recuperación, pero el Mellizo salió a defender su llamado, pues según dice ‘se lo ha ganado’.

Tanto Funes Mori como Raúl Jiménez se encuentran saliendo de una lesión que en teoría les impediría jugar ante Perú y Colombia, pero eso no fue impedimento para que el Tata Martino los llamara, así que cuando menos el jugador de Rayados salió a ‘explicar’ por qué apareció en la lista.

Funes Mori defiende su llamado a Selección Mexicana

Hablando ante los medios de comunicación, Funes Mori comentó que agradece mucho al Tata Martino aparecer en la lista para la próxima Fecha FIFA, pues sabe que sigue en recuperación pero es un impulso anímico estar considerado.

“Lo importante es que ellos me vean cómo voy evolucionando de mi recuperación. Obviamente quizá no pueda competir, pero siempre estar en el grupo y con el plantel es importante para mí", dijo el Mellizo.

De igual forma comentó que nadie le ha regalado nada en su trayectoria dentro de la Selección Mexicana y que si fue llamado por Martino es ‘porque se lo ha ganado’, esperando que los comentarios en su contra terminen o dejen de dudar de su calidad.

“El que sabe de futbol y sabe cómo juego, lo que he demostrado y lo que tengo que seguir demostrando. No me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección es por algo, porque me lo he ganado y sin duda quiero seguir creciendo”, sentenció.

Jugadores como Henry Martín y Santiago Giménez, competidores directos de Funes Mori y Raúl Jiménez por un sitio en Qatar 2022, también estan considerados, por lo que si la lógica impera, ellos dos tendrían que salir como titulares, pero no hay nada oficial.